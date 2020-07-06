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Президент Узбекистана поздравил Назарбаева с юбилеем
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в углублении... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:58
центральная азия
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центральная азия, шавкат мирзиеев, нурсултан назарбаев, узбекистан, казахстан, в мире

Президент Узбекистана поздравил Назарбаева с юбилеем

15:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в углублении интеграции и устойчивом развитии в Центральной Азии, сообщили в понедельник в пресс-службе узбекистанского лидера.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана. Назарбаев, у которого ранее был диагностирован коронавирус, 3 июля в обращении к казахстанцам сообщил о своем выздоровлении и о том, что приступает к полноценной работе.
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"Широкое международное признание получили инициативы первого президента Казахстана по обеспечению глобальной безопасности и стабильности, мирному урегулированию конфликтов в различных регионах, углублению интеграции и устойчивому развитию в Центральной Азии", - говорится в сообщении по итогам разговора.
В пресс-службе заявили, что Мирзиеев также особо подчеркнул историческую роль Назарбаева в становлении современного Казахстана, развитии сильных институтов государственного управления и системы подготовки национальных кадров, проведении эффективных социально-экономических реформ, обеспечении высокого уровня жизни населения.
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"Нурсултан Назарбаев внес большой личный вклад в укрепление узбекско-казахстанских отношений братства, добрососедства и стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.
Мирзиеев пожелал экс-президенту Казахстана здоровья, благополучия и новых успехов. "В ходе телефонного разговора лидеры также указали на важность продолжения тесной координации и взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, снижению негативного воздействия пандемии на осуществляемое взаимовыгодное сотрудничество", - добавили в пресс-службе главы Узбекистана.
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Центральная АзияШавкат МирзиеевНурсултан НазарбаевУзбекистанКазахстанВ мире
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