Президент Узбекистана поздравил Назарбаева с юбилеем

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана. Назарбаев, у которого ранее был диагностирован коронавирус, 3 июля в обращении к казахстанцам сообщил о своем выздоровлении и о том, что приступает к полноценной работе.

"Широкое международное признание получили инициативы первого президента Казахстана по обеспечению глобальной безопасности и стабильности, мирному урегулированию конфликтов в различных регионах, углублению интеграции и устойчивому развитию в Центральной Азии", - говорится в сообщении по итогам разговора.

В пресс-службе заявили, что Мирзиеев также особо подчеркнул историческую роль Назарбаева в становлении современного Казахстана, развитии сильных институтов государственного управления и системы подготовки национальных кадров, проведении эффективных социально-экономических реформ, обеспечении высокого уровня жизни населения.

"Нурсултан Назарбаев внес большой личный вклад в укрепление узбекско-казахстанских отношений братства, добрососедства и стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.