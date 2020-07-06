В Подмосковье более 20,5 тысячи человек написали ЕГЭ по русскому языку

"В Подмосковье сегодня прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В испытании приняли участие свыше 20,5 тысячи ребят. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра русский язык будет сдавать вторая часть выпускников – это еще почти 18 тысяч детей", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Всего для сдачи ЕГЭ были задействованы 264 пункта проведения экзаменов, отметила министр. В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты, рассказала Каклюгина.