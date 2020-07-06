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В Подмосковье более 20,5 тысячи человек написали ЕГЭ по русскому языку
Более 20,5 тысяч выпускников написали ЕГЭ по русскому языку в Московской области, экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:32
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353
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В Подмосковье более 20,5 тысячи человек написали ЕГЭ по русскому языку

15:46 06.07.2020 (обновлено: 17:32 06.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 20,5 тысяч выпускников написали ЕГЭ по русскому языку в Московской области, экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
"В Подмосковье сегодня прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В испытании приняли участие свыше 20,5 тысячи ребят. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра русский язык будет сдавать вторая часть выпускников – это еще почти 18 тысяч детей", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Всего для сдачи ЕГЭ были задействованы 264 пункта проведения экзаменов, отметила министр. В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты, рассказала Каклюгина.
Результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июля, напомнили в ведомстве.
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