Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены

Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве. Архивное фото

Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ выступило против идеи Независимого топливного союза (НТС) по отмене демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в стране, следует из письма замминистра энергетики Минэнерго РФ выступило против идеи Независимого топливного союза (НТС) по отмене демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в стране, следует из письма замминистра энергетики Павла Сорокина президенту союза Павлу Баженову, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В конце мая НТС направил главе Минэнерго РФ Александру Новаку и руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву письмо с просьбой восстановить рыночные механизмы работы внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, отменив демпфер и запрет на импорт топлива. По мнению НТС, введение демпфера, призванного сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка, обернулось в текущем году убытками для нефтепереработки.

"В части приостановления действия демпфирующего механизма до конца 2020 года с возможностью продления приостановки вплоть до нормализации ситуации сообщаем следующее. В целях недопущения роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке сверх инфляции при росте цен на нефть на мировых рынках в отношении производителей автомобильного бензина и дизельного топлива установлено применение механизма обратного акциза на перерабатываемое нефтяное сырье с демпфирующей надбавкой", - отмечается в письме.

Как указывает Сорокин , демпфирующий механизм позволяет стабилизировать цены для конечных потребителей на внутреннем рынке, что является важным для поддержания социальной стабильности в будущем, когда внешние ценовые условия снова смогут измениться. "Кроме того демпфер позволяет сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции, а также обеспечивать справедливую доходность поставок моторного топлива российскими нефтеперерабатывающими заводами на внутренний рынок в зависимости от внешних условий", - подчеркивается в документе.

Сорокин также напомнил, что цены на нефтепродукты в России не подлежат государственному регулированию. "Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), а также действующей налоговой политики", - заключил он.