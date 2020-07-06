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Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены
Минэнерго РФ выступило против идеи Независимого топливного союза (НТС) по отмене демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:26
алексей сорокин
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей сорокин, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены

15:26 06.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ выступило против идеи Независимого топливного союза (НТС) по отмене демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в стране, следует из письма замминистра энергетики Павла Сорокина президенту союза Павлу Баженову, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В конце мая НТС направил главе Минэнерго РФ Александру Новаку и руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву письмо с просьбой восстановить рыночные механизмы работы внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, отменив демпфер и запрет на импорт топлива. По мнению НТС, введение демпфера, призванного сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка, обернулось в текущем году убытками для нефтепереработки.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
6 мая, 01:19Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Силуанов заявил, что идея с демпфером себя оправдала
"В части приостановления действия демпфирующего механизма до конца 2020 года с возможностью продления приостановки вплоть до нормализации ситуации сообщаем следующее. В целях недопущения роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке сверх инфляции при росте цен на нефть на мировых рынках в отношении производителей автомобильного бензина и дизельного топлива установлено применение механизма обратного акциза на перерабатываемое нефтяное сырье с демпфирующей надбавкой", - отмечается в письме.
Как указывает Сорокин, демпфирующий механизм позволяет стабилизировать цены для конечных потребителей на внутреннем рынке, что является важным для поддержания социальной стабильности в будущем, когда внешние ценовые условия снова смогут измениться. "Кроме того демпфер позволяет сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции, а также обеспечивать справедливую доходность поставок моторного топлива российскими нефтеперерабатывающими заводами на внутренний рынок в зависимости от внешних условий", - подчеркивается в документе.
Сорокин также напомнил, что цены на нефтепродукты в России не подлежат государственному регулированию. "Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), а также действующей налоговой политики", - заключил он.
Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Однако когда внешние цены на нефть низкие, компании могут продавать топливо внутри страны по ценам выше экспортных и, соответственно, импортных, но при этом вынуждены осуществлять дополнительные платежи государству. На этом фоне в конце мая правительство даже ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизтоплива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября.
Московский нефтеперерабатывающий завод
28 октября 2019, 00:40
Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
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Алексей СорокинПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
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