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Прямой авиарейс связал Сочи и Владивосток
Прямое авиасообщение впервые связало Сочи и Владивосток, сообщает аэропорт курорта. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:38
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РИА Новости
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353
60
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60
москва, владивосток, тюмень, экономика

Прямой авиарейс связал Сочи и Владивосток

14:38 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Прямое авиасообщение впервые связало Сочи и Владивосток, сообщает аэропорт курорта.
"Впервые в современной истории авиакомпания "Россия" запускает прямое авиасообщение между Владивостоком и Черноморским побережьем. Полеты осуществляются в рамках стратегического партнерства с туроператором "Библио-Глобус"… Международный аэропорт Сочи впервые принял рейс из Владивостока", - говорится в сообщении.
Вылеты в Сочи выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Рейсы с Дальнего Востока будут выполняться на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с салонами эконом- и бизнес-класса. Авиакомпания совместно с "Библио-Глобус" предлагает пассажирам комплексный туристический продукт. В него входит авиаперелет, трансфер, проживание в гостинице, а при желании - питание по системе "все включено" и экскурсионное обслуживание. Всего в Сочи авиаперевозчик в летнем сезоне выполнит полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска и Казани.
"Изменение конъюнктуры туристического рынка дало возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены… За летний сезон мы планируем перевезти около 25 тысяч пассажиров и выполнить более 45 рейсов", - цитируются в сообщении слова генерального директора АО "Авиакомпания "Россия" Сергея Александровского.
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