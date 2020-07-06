Прямой авиарейс связал Сочи и Владивосток

"Впервые в современной истории авиакомпания "Россия" запускает прямое авиасообщение между Владивостоком и Черноморским побережьем. Полеты осуществляются в рамках стратегического партнерства с туроператором "Библио-Глобус"… Международный аэропорт Сочи впервые принял рейс из Владивостока", - говорится в сообщении.

"Изменение конъюнктуры туристического рынка дало возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены… За летний сезон мы планируем перевезти около 25 тысяч пассажиров и выполнить более 45 рейсов", - цитируются в сообщении слова генерального директора АО "Авиакомпания "Россия" Сергея Александровского.