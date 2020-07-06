Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Индия и Китай продолжат консультации военных и дипломатов для обеспечения полного и прочного восстановления мира и спокойствия в приграничных районах, сообщил МИД Индии

Ранее МИД КНР сообщил, что по итогам телефонного разговора специальных представителей по пограничному вопросу - советника по национальной безопасности Индии Аджита Доваля и министра иностранных дел Китая Ван И - стороны договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон.

"Они согласились с тем, что для полного восстановления мира и спокойствия необходимо как можно скорее обеспечить полный вывод войск вдоль линии фактического контроля и деэскалацию из приграничных районов Индии и Китая. В этой связи они далее согласились с тем, что обе стороны должны оперативно завершить продолжающийся процесс разъединения вдоль линии фактического контроля. Обе стороны также должны обеспечить поэтапную деэскалацию в приграничных районах Индии и Китая. Они вновь подтвердили, что обе стороны должны строго уважать и соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий для изменения статус-кво и работать сообща, чтобы избежать любых инцидентов в будущем", - говорится в сообщении МИД Индии по итогам телефонного разговора спецпредставителей.

Отмечается, что специальные представители согласились с тем, что обе стороны должны руководствоваться консенсусом лидеров стран о том, что поддержание мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая имеет важное значение для дальнейшего развития двусторонних отношений и что обе стороны не должны допускать, чтобы разногласия переросли в споры.

"Два специальных представителя согласились с тем, что дипломаты и военные обеих сторон должны продолжать свои обсуждения, в том числе в рамках рабочего механизма консультаций и координации по вопросам индийско-китайской границы, и своевременно осуществлять достигнутые договоренности для достижения вышеуказанных результатов", - говорится в сообщении МИД Индии.

Также достигнута договоренность о продолжении переговоров спецпредставителей "для обеспечения полного и прочного восстановления мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами".

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.