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Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе
Индия и Китай продолжат консультации военных и дипломатов для обеспечения полного и прочного восстановления мира и спокойствия в приграничных районах, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:13
кашмир
аджит довал
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кашмир, аджит довал, ван и (политик), мид индии, мид кнр, нью-дели, китай, в мире

Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе

14:13 06.07.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Индия и Китай продолжат консультации военных и дипломатов для обеспечения полного и прочного восстановления мира и спокойствия в приграничных районах, сообщил МИД Индии.
Ранее МИД КНР сообщил, что по итогам телефонного разговора специальных представителей по пограничному вопросу - советника по национальной безопасности Индии Аджита Доваля и министра иностранных дел Китая Ван И - стороны договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон.
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"Они согласились с тем, что для полного восстановления мира и спокойствия необходимо как можно скорее обеспечить полный вывод войск вдоль линии фактического контроля и деэскалацию из приграничных районов Индии и Китая. В этой связи они далее согласились с тем, что обе стороны должны оперативно завершить продолжающийся процесс разъединения вдоль линии фактического контроля. Обе стороны также должны обеспечить поэтапную деэскалацию в приграничных районах Индии и Китая. Они вновь подтвердили, что обе стороны должны строго уважать и соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий для изменения статус-кво и работать сообща, чтобы избежать любых инцидентов в будущем", - говорится в сообщении МИД Индии по итогам телефонного разговора спецпредставителей.
Отмечается, что специальные представители согласились с тем, что обе стороны должны руководствоваться консенсусом лидеров стран о том, что поддержание мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая имеет важное значение для дальнейшего развития двусторонних отношений и что обе стороны не должны допускать, чтобы разногласия переросли в споры.
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"Два специальных представителя согласились с тем, что дипломаты и военные обеих сторон должны продолжать свои обсуждения, в том числе в рамках рабочего механизма консультаций и координации по вопросам индийско-китайской границы, и своевременно осуществлять достигнутые договоренности для достижения вышеуказанных результатов", - говорится в сообщении МИД Индии.
Также достигнута договоренность о продолжении переговоров спецпредставителей "для обеспечения полного и прочного восстановления мира и спокойствия в приграничных районах Индии и Китая в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами".
Ван И
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Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
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КашмирАджит ДовалВан И (политик)МИД ИндииМИД КНРНью-ДелиКитайВ мире
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