Партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС)

Основана 17 июня 1989 года. Первым лидером партии стал Франьо Туджман

Успехи в его становлении обеспечили и президенту, и партии массовую поддержку. Но в период их правления сформировался политический режим, приобретавший все более авторитарный характер.

После смерти Туджмана ХДС в 2000 году потерпело сокрушительное поражение и на парламентских выборах, и в борьбе за пост главы государства.

Оказавшись в оппозиции после десятилетнего пребывания у власти, партия освободилась от наиболее одиозных фигур в своих рядах и сбавила националистическую риторику.

В апреле 2000 года партию возглавил Иво Санадер. Под его руководством партия выиграла парламентские выборы 2003 и 2007 годов.

После ухода Санадера партию и правительство страны возглавила Ядранка Косор, занимавшая пост премьера до 2011 года.

На парламентских выборах в декабре 2011 года "Хорватское демократическое содружество" после восьми лет правления потерпело сокрушительное поражение. Партия получила 48 мест из 151 в парламенте.

С 2012 года во главе партии находился Томислав Карамарко.

После парламентских выборов в ноябре 2015 года ХДС, возглавляющая "Патриотическую коалицию", сформировала коалиционное правительство с независимым объединением Мост в январе 2016 года . Томислав Карамарко стал первым заместителем премьер-министра.

15 июня Карамарко, которого обвинили в конфликте интересов из-за бизнеса супруги, подал в отставку с поста первого вице-премьера республики. На следующий день он организовал голосование о доверии парламентариев беспартийному премьеру Тихомиру Орешковичу, в результате которого тот ушел в отставку. ХДС попыталось организовать переформирование кабинета министров, однако оппозиция и вторая партия правящей коалиции – Мост – проголосовали за роспуск парламента.

21 июня Томислав Карамарко подал в отставку с поста председателя "Хорватского демократического содружества".

В июле 2016 года президентом ХДС был избран Андрей Пленкович.

Под его руководством ХДС выиграла парламентские выборы в сентябре 2016 года , получив 61 мандат из 151 в хорватском парламенте.

В июне 2017 года Пленкович на фоне разногласий с независимым движением Мост сформировал коалиционное правительство с Хорватской народной партией.

По итогам парламентских выборов, состоявшихся 5 июля 2020 года , партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) получает 66 мест в парламенте после обработки данных с 97,59% участков.