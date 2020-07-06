Партия премьера Хорватии получает 66 мандатов на выборах в парламент

БЕЛГРАД, 6 июл - РИА Новости. Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 66 мандатами (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 97,59% участков.
Глава правительства уже провозгласил ночью победу своей партии и пообещал с понедельника активно взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, поддержке прав человека и меньшинств.
По предварительным данным ГИК c 97,59% мест для голосования, правоцентристская ХДС получает 66 мандатов, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 41 мандат, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов. Явка предварительно составила 46,71%.
В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS) и "Реформисты".
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.