https://ria.ru/20200706/1573946318.html
Во Всемирном банке прокомментировали российскую экономическую политику
Экономическая политика властей России, проводимая на протяжении последних лет, позволила подойти к кризису, связанному с распространением коронавируса, "в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:24
2020-07-06T12:24
рено селигманн
всемирный банк
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рено селигманн, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Экономическая политика властей России, проводимая на протяжении последних лет, позволила подойти к кризису, связанному с распространением коронавируса
, "в хорошей форме", заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн
.
"Мы считаем, что макроэкономическая и фискальная политика властей на протяжении последних лет позволила России подойти к этому кризису в относительно хорошей форме: с точки зрения уровня долга к ВВП (порядка 14%), внешних резервов, объема средств в ФНБ, плавающего валютного курса. Россия встретила кризис, находясь в лучшей форме, чем многие страны с похожей экономикой", - уверен он.
"Затем она сфокусировалась на мерах поддержки, которые составляют почти 4% ВВП, что относительно мало по сравнению с развитыми экономиками, но на уровне стран с похожим уровнем дохода. Таким образом, Россия потратила столько, сколько можно было, не прибегая к средствам ФНБ и не ограничивая свои возможности по поддержке экономики в будущем", - добавил он.