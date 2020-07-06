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Во Всемирном банке прокомментировали российскую экономическую политику
Экономическая политика властей России, проводимая на протяжении последних лет, позволила подойти к кризису, связанному с распространением коронавируса, "в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:24
рено селигманн
всемирный банк
экономика
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РИА Новости
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353
60
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рено селигманн, всемирный банк, экономика

Во Всемирном банке прокомментировали российскую экономическую политику

12:24 06.07.2020
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© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экономическая политика властей России, проводимая на протяжении последних лет, позволила подойти к кризису, связанному с распространением коронавируса, "в хорошей форме", заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
"Мы считаем, что макроэкономическая и фискальная политика властей на протяжении последних лет позволила России подойти к этому кризису в относительно хорошей форме: с точки зрения уровня долга к ВВП (порядка 14%), внешних резервов, объема средств в ФНБ, плавающего валютного курса. Россия встретила кризис, находясь в лучшей форме, чем многие страны с похожей экономикой", - уверен он.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Вчера, 12:19
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"Затем она сфокусировалась на мерах поддержки, которые составляют почти 4% ВВП, что относительно мало по сравнению с развитыми экономиками, но на уровне стран с похожим уровнем дохода. Таким образом, Россия потратила столько, сколько можно было, не прибегая к средствам ФНБ и не ограничивая свои возможности по поддержке экономики в будущем", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
26202115
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Рено СелигманнВсемирный банкЭкономика
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