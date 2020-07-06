В России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 6611 случаев COVID-19, умерли 135 человек, выписали 3579, сообщили в оперативном штабе.

Накануне сообщалось о 6736 новых больных и 134 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 687 862 случая COVID-19, из них 454 329 человек уже поправились, 10 296 скончались.