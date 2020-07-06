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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573936097.html
В России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6611 случаев COVID-19, умерли 135 человек, выписали 3579, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:59
воз
москва
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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Сейчас снова набежит куча спецов с рассказами о том, что это всё вранье, и что через коронавирус нас контролирует мировое правительство. Этот цирк под каждой новостью со статистикой... Я этих клоунов уже поимённо знаю.
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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воз, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 06.07.2020 (обновлено: 11:59 06.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 6611 случаев COVID-19, умерли 135 человек, выписали 3579, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (685), Подмосковье (292) и ХМАО (289), при этом в столице — наименьшие темпы прироста (0,3%). Также 280 инфицированных выявили в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской, 239 — в Иркутской области.
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Накануне сообщалось о 6736 новых больных и 134 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 687 862 случая COVID-19, из них 454 329 человек уже поправились, 10 296 скончались.
Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 11 миллионов зараженных, более 528 тысяч погибли. Первые строчки у США, Бразилии, Индии, Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Голосование закончилось. Можно вернуться к теме коровавируса. Сейчас опять начнется рост числа заболевших
6 июля, 10:46
Агент Госдепа
17004412
Сейчас снова набежит куча спецов с рассказами о том, что это всё вранье, и что через коронавирус нас контролирует мировое правительство. Этот цирк под каждой новостью со статистикой... Я этих клоунов уже поимённо знаю.
6 июля, 10:41
aaihal21
1200136
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