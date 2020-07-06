https://ria.ru/20200706/1573936097.html
В России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6611 случаев COVID-19, умерли 135 человек, выписали 3579, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:32
2020-07-06T11:59
воз
москва
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200618/1573108144.html
Агент Госдепа
Голосование закончилось. Можно вернуться к теме коровавируса. Сейчас опять начнется рост числа заболевших
37
aihal21
Сейчас снова набежит куча спецов с рассказами о том, что это всё вранье, и что через коронавирус нас контролирует мировое правительство. Этот цирк под каждой новостью со статистикой... Я этих клоунов уже поимённо знаю.
22
12
москва
московская область (подмосковье)
сша
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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