https://ria.ru/20200706/1573945664.html
Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики
Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:19
2020-07-06T12:19
коронавирус covid-19
всемирный банк
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса
помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель вернется к уровню 2019 года, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
"Что касается защиты наиболее уязвимых слоев, стоит сказать, что, если бы правительство с января не принимало меры реагирования на кризис, в России выросла бы бедность – она бы поднялась с 12,3% (в 2019 году – ред.) до 14,8%, то есть выросла бы значительно", - отметил Селигманн.
"По нашей оценке, если все меры, анонсированные правительством России, будут реализованы, этого роста не произойдет, и мы вернемся к уровню 2019 года. Это очень значимое достижение, - уверен он.