Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573945664.html
Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики
Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:19
коронавирус covid-19
всемирный банк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_0:116:3229:1932_1400x0_80_0_0_13189253aa754014e6785770316dc3f5.jpg
https://ria.ru/20200610/1572739596.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_0:116:3229:1932_1400x0_80_0_0_13189253aa754014e6785770316dc3f5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_48c27062d648364ca720a5ca3ccfdef1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_591:0:2639:2048_1400x0_80_0_0_c81ace42d9234351602206b77db97bca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, всемирный банк, экономика

Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики

12:19 06.07.2020
411
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель вернется к уровню 2019 года, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
"Что касается защиты наиболее уязвимых слоев, стоит сказать, что, если бы правительство с января не принимало меры реагирования на кризис, в России выросла бы бедность – она бы поднялась с 12,3% (в 2019 году – ред.) до 14,8%, то есть выросла бы значительно", - отметил Селигманн.
Здание Центрального банка РФ
10 июня, 12:45
В ЦБ рассказали, как долго будет восстанавливаться экономика России
"По нашей оценке, если все меры, анонсированные правительством России, будут реализованы, этого роста не произойдет, и мы вернемся к уровню 2019 года. Это очень значимое достижение, - уверен он.
Читайте полный текст интервью >>
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
1250002
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Всемирный банкЭкономика
Рекомендуем
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Прокопьевой
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Во Всемирном банке прокомментировали российскую экономическую политику
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк предсказал самый глубокий за 11 лет спад ВВП России
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет
Москва
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
Лукашенко заявил об угрозе разрушения системы контроля над вооружениями
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии
Светлана Прокопьева
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама выступил с обращением по случаю своего 85-летия
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния