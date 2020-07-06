Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики

"Что касается защиты наиболее уязвимых слоев, стоит сказать, что, если бы правительство с января не принимало меры реагирования на кризис, в России выросла бы бедность – она бы поднялась с 12,3% (в 2019 году – ред.) до 14,8%, то есть выросла бы значительно", - отметил Селигманн.