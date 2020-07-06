Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование будет использоваться на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, заявил депутат ГД ("Единая Россия"), член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"К выборам депутатов Государственной Думы в 2021 это совершенно точно", - сказал Горелкин на круглом столе "Электронное голосование - шаг в будущее", отвечая на вопрос, когда использование электронного дистанционного голосования может быть расширено.
"По сентябрю (этого года) будем смотреть, будут ли обращения", - отметил он.
По его словам, главное - обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе. "Но у меня нет сомнений, что это будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении", - добавил Горелкин.
Как отметила секретарь ЦИК Майя Гришина, важно не только желание региона участвовать в электронном голосовании, но и технологическая база.
"Пока нет информации о каких-то официальных заявках (от регионов на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре). На самом деле, это вопрос ближайших трёх недель. Я думаю, будет больше ясности", - заключила Гришина.