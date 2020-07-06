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Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Электронное дистанционное голосование будет использоваться на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, заявил депутат ГД ("Единая Россия"), член комитета по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:51
антон горелкин
майя гришина
госдума рф
единая россия
технологии
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
антон горелкин, майя гришина, госдума рф, единая россия, технологии, политика

Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

11:30 06.07.2020 (обновлено: 11:51 06.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРезультаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование будет использоваться на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, заявил депутат ГД ("Единая Россия"), член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"К выборам депутатов Государственной Думы в 2021 это совершенно точно", - сказал Горелкин на круглом столе "Электронное голосование - шаг в будущее", отвечая на вопрос, когда использование электронного дистанционного голосования может быть расширено.
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"По сентябрю (этого года) будем смотреть, будут ли обращения", - отметил он.
По его словам, главное - обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе. "Но у меня нет сомнений, что это будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении", - добавил Горелкин.
Как отметила секретарь ЦИК Майя Гришина, важно не только желание региона участвовать в электронном голосовании, но и технологическая база.
"Пока нет информации о каких-то официальных заявках (от регионов на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре). На самом деле, это вопрос ближайших трёх недель. Я думаю, будет больше ясности", - заключила Гришина.
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