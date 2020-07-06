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https://ria.ru/20200706/1573939053.html
В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах на понедельник
Вывозные рейсы в РФ из Армении, Казахстана, Израиля, Таджикистана, с Кипра планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах на понедельник

11:08 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Армении, Казахстана, Израиля, Таджикистана, с Кипра планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы ЛарнакаМосква, ЕреванКраснодар, Усть-Каменогорск — Новосибирск, Тель-Авив — Москва, ДушанбеЕкатеринбург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
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