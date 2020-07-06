Далай-лама позволил изучать физиологию "души", заявили российские ученые

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV позволил изучать "душу" с психофизиологической точки зрения и восстанавливать "систему сознания" человека, что поможет заботиться о "здоровье мозга" и понять, "кто мы и куда мы идем", заявили российские ученые, поздравляя буддийского духовного лидера с юбилеем.

В понедельник ему исполняется 85 лет.

"Для меня самое важное, что он смелый, что он, пожалуй, единственный из существующих сейчас религиозных лидеров, который настолько большое внимание уделяет науке, настолько большое внимание уделяет человеческому сознанию. По сути, он позволил нам изучать то, что в христианстве называется "душа" (в буддизме такого понятия нет), но изучать не теологически, как это делалось веками, а с научной, психофизиологической точки зрения", - сообщил известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН , академик Святослав Медведев.

Послание академика юбиляру, как и поздравления от ряда других ведущих российских ученых, опубликованы на сайте фонда "Сохраним Тибет".

Медведев руководит Центром исследований медитации и измененных состояний сознания, который открылся на базе буддийских монастырей на юге Индии осенью 2019 года. А первая концептуальная встреча российских ученых с буддийскими коллегами во главе с Далай-ламой прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена природе сознания. За прошедшие годы с российской стороны в научных дискуссиях с Далай-ламой и буддийскими монахами-учеными принимали участие также такие известные специалисты, как доктор биологических и филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская , член-корреспондент РАН и РАМН нейробиолог Константин Анохин, руководитель Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академик Николай Янковский, профессор МГУ, заведующий лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.

"Благодарен за идею и за энергию, вложенные вами в научные исследования деятельности мозга человека, которые мы совместно со Святославом Медведевым сейчас проводим прямо на территории тибетских монастырей. В конце года в Москве будет проходить конференция "Буддизм и наука", на которой мы представим первые результаты нашей исследовательской деятельности в монастырях", - отметил Каплан.

"Тонкое сознание"

По словам нейрофизиолога, благодаря изучению буддийских текстов и дискуссиям в монастырях, сейчас он понимает, что сознание человека в том виде, в каком оно представляется современной науке, - "это только часть, может быть, даже маленькая часть, большой системы". Основанием нейрофизиологического сознания, которое исследуют российские ученые, "является нечто большее – то, что закладывается еще до проявления языка, до проявления ощущений и восприятия тела... что формирует нашу первичную связь с миром". К этому, конечно, есть биологические основания, но в буддийских текстах этот объект называют "тонким сознанием".

"У нас сейчас нет никаких возможностей использовать современные физические приборы для изучения тонкого сознания. Просто по определению они нечувствительны к этому явлению. Но у нас есть надежда, что мы можем с помощью наших методов изучить корреляты жизни этого тонкого сознания, корреляты его трансформации по ходу жизни человека, чтобы судить, так сказать, по тени этого сознания о его реальной жизни", - отметил Каплан.

Он надеется, что в буддийских монастырях ученые смогут найти глубинные основания человеческого "я" и понять, "для чего мы, кто мы и куда мы идем". "Если говорить о нейрофизиологических аспектах, то мы поймем, как эти основания ума, как эта деятельность ума, тренировка ума, работа с инструментами ума, влияет на мозг. Нам представляется, что в данном случае элементы сознания в целом, элементы ума, формируют сам мозг. И поэтому от того, как мы будем глубже понимать эти инструменты ума, будет зависеть, насколько будет здоровым в теле и в духе наш мозг. Тогда мы будем знать, кто мы на этом свете", - заключил Каплан.

"Нет чужих под вишнями в цвету"

Нейробиолог Константин Анохин поблагодарил Далай-ламу за то, что он положил начало "диалогу между духовностью и наукой".

По словам нейролингвиста Татьяны Черниговской, Далай-лама объясняет человечеству, что "все мы – одна большая семья, и нам следует не только использовать свою уникальную способность мыслить, но и проявлять эмпатию, особенно сейчас, когда все мы столкнулись с огромными испытаниями биологической и социальной природы".

"Действительно, нет чужих под вишнями в цвету. Пришло время вновь об этом задуматься. С радостью желаю вашему Святейшеству долголетия, гармонии и любви", - заключила Черниговская.

Профессор-буддолог Виктория Лысенко (Институт философии), много лет занимающаяся переводом и исследованием буддийских философских текстов, отметила, что это "богатая и интересная философская традиция, ничуть не уступающая западной, а в некоторых отношениях даже более развитая". Когнитивный психолог Мария Фаликман поблагодарила Далай-ламу за "любящую доброту и мудрость".

А один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков подчеркнул, что Далай-лама своей жизнью "вдохновляет миллионы людей".

"Очень значимо то, как мы по-разному видим природу, друг друга, и очень важно, что эти точки зрения дополняют друг друга", - добавил генетик академик Николай Янковский.