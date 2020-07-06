Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573934932.html
Далай-лама позволил изучать физиологию "души", заявили российские ученые
Далай-лама XIV позволил изучать "душу" с психофизиологической точки зрения и восстанавливать "систему сознания" человека, что поможет заботиться о "здоровье... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:57
религия и мировоззрение
татьяна черниговская
дмитрий волков
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
российская академия наук
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_0:201:3072:1929_1400x0_80_0_0_753ebb5ad76b186426aab866d006a3e4.jpg
https://ria.ru/20200706/1573942986.html
https://ria.ru/20200704/1573899643.html
https://ria.ru/20200620/1573227004.html
https://ria.ru/20200706/1573851619.html
https://ria.ru/20200626/1573542423.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_0:201:3072:1929_1400x0_80_0_0_753ebb5ad76b186426aab866d006a3e4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2bf3ccd07f324b9f960b8d8d9bcdbfe4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_657:0:2705:2048_1400x0_80_0_0_c0ff9ee3ec88c7dc42ba7c669a32a12e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна черниговская , дмитрий волков, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук, индия

Далай-лама позволил изучать физиологию "души", заявили российские ученые

10:14 06.07.2020 (обновлено: 14:57 06.07.2020)
370
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама
Далай-лама
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV позволил изучать "душу" с психофизиологической точки зрения и восстанавливать "систему сознания" человека, что поможет заботиться о "здоровье мозга" и понять, "кто мы и куда мы идем", заявили российские ученые, поздравляя буддийского духовного лидера с юбилеем.
В понедельник ему исполняется 85 лет.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
Вчера, 10:33Религия и мировоззрение
Далай-ламе исполняется 85 лет, и он намерен развивать науку и образование
"Для меня самое важное, что он смелый, что он, пожалуй, единственный из существующих сейчас религиозных лидеров, который настолько большое внимание уделяет науке, настолько большое внимание уделяет человеческому сознанию. По сути, он позволил нам изучать то, что в христианстве называется "душа" (в буддизме такого понятия нет), но изучать не теологически, как это делалось веками, а с научной, психофизиологической точки зрения", - сообщил известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, академик Святослав Медведев.
Послание академика юбиляру, как и поздравления от ряда других ведущих российских ученых, опубликованы на сайте фонда "Сохраним Тибет".
Медведев руководит Центром исследований медитации и измененных состояний сознания, который открылся на базе буддийских монастырей на юге Индии осенью 2019 года. А первая концептуальная встреча российских ученых с буддийскими коллегами во главе с Далай-ламой прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена природе сознания. За прошедшие годы с российской стороны в научных дискуссиях с Далай-ламой и буддийскими монахами-учеными принимали участие также такие известные специалисты, как доктор биологических и филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская, член-корреспондент РАН и РАМН нейробиолог Константин Анохин, руководитель Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академик Николай Янковский, профессор МГУ, заведующий лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
"Благодарен за идею и за энергию, вложенные вами в научные исследования деятельности мозга человека, которые мы совместно со Святославом Медведевым сейчас проводим прямо на территории тибетских монастырей. В конце года в Москве будет проходить конференция "Буддизм и наука", на которой мы представим первые результаты нашей исследовательской деятельности в монастырях", - отметил Каплан.
Далай-лама
4 июля, 20:42Религия и мировоззрение
Далай-лама пообещал прожить до 113 лет

"Тонкое сознание"

По словам нейрофизиолога, благодаря изучению буддийских текстов и дискуссиям в монастырях, сейчас он понимает, что сознание человека в том виде, в каком оно представляется современной науке, - "это только часть, может быть, даже маленькая часть, большой системы". Основанием нейрофизиологического сознания, которое исследуют российские ученые, "является нечто большее – то, что закладывается еще до проявления языка, до проявления ощущений и восприятия тела... что формирует нашу первичную связь с миром". К этому, конечно, есть биологические основания, но в буддийских текстах этот объект называют "тонким сознанием".
"У нас сейчас нет никаких возможностей использовать современные физические приборы для изучения тонкого сознания. Просто по определению они нечувствительны к этому явлению. Но у нас есть надежда, что мы можем с помощью наших методов изучить корреляты жизни этого тонкого сознания, корреляты его трансформации по ходу жизни человека, чтобы судить, так сказать, по тени этого сознания о его реальной жизни", - отметил Каплан.
Он надеется, что в буддийских монастырях ученые смогут найти глубинные основания человеческого "я" и понять, "для чего мы, кто мы и куда мы идем". "Если говорить о нейрофизиологических аспектах, то мы поймем, как эти основания ума, как эта деятельность ума, тренировка ума, работа с инструментами ума, влияет на мозг. Нам представляется, что в данном случае элементы сознания в целом, элементы ума, формируют сам мозг. И поэтому от того, как мы будем глубже понимать эти инструменты ума, будет зависеть, насколько будет здоровым в теле и в духе наш мозг. Тогда мы будем знать, кто мы на этом свете", - заключил Каплан.
Далай-лама
20 июня, 12:39Религия и мировоззрение
Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"

"Нет чужих под вишнями в цвету"

Нейробиолог Константин Анохин поблагодарил Далай-ламу за то, что он положил начало "диалогу между духовностью и наукой".
По словам нейролингвиста Татьяны Черниговской, Далай-лама объясняет человечеству, что "все мы – одна большая семья, и нам следует не только использовать свою уникальную способность мыслить, но и проявлять эмпатию, особенно сейчас, когда все мы столкнулись с огромными испытаниями биологической и социальной природы".
"Действительно, нет чужих под вишнями в цвету. Пришло время вновь об этом задуматься. С радостью желаю вашему Святейшеству долголетия, гармонии и любви", - заключила Черниговская.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
Вчера, 04:18
Биография Далай-ламы XIV
Профессор-буддолог Виктория Лысенко (Институт философии), много лет занимающаяся переводом и исследованием буддийских философских текстов, отметила, что это "богатая и интересная философская традиция, ничуть не уступающая западной, а в некоторых отношениях даже более развитая". Когнитивный психолог Мария Фаликман поблагодарила Далай-ламу за "любящую доброту и мудрость".
А один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков подчеркнул, что Далай-лама своей жизнью "вдохновляет миллионы людей".
"Очень значимо то, как мы по-разному видим природу, друг друга, и очень важно, что эти точки зрения дополняют друг друга", - добавил генетик академик Николай Янковский.
Организаторами диалога российских и буддийских ученых выступили Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
26 июня, 23:09Религия и мировоззрение
Далай-лама пояснил, как человек может справиться с гневом и раздражением
1520000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеТатьяна ЧерниговскаяДмитрий ВолковНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Российская академия наукИндия
Рекомендуем
Макет двигателя РД-180
Эксперт прокомментировал вопрос о новых заказах двигателей РД-180 от США
Корабль береговой охраны Украины
Адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о готовности к боям с Россией
Концепт высокоскоростного поезда для России
РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году
Композитор Эннио Морриконе
Названа причина смерти Эннио Морриконе
Патрульный катер типа Island Славянск, переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Эксперт прокомментировал заявление командующего ВМС Украины
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 412 пациентов с коронавирусом
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама выступил с обращением по случаю своего 85-летия
Сотрудники полиции и Национальной гвардии на коленях перед протестующими в Филадельфии, США
Экс-полицейский прокомментировал преклонение колен правоохранителями
Индийский военнослужащий в Ладакхе
СМИ: в Ладакхе военные демонтируют временные сооружения
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России
Далай-ламе исполняется 85 лет, и он намерен развивать науку и образование
Амплитуда механических колебаний, вызванная баллистическим резонансом
Российские ученые обнаружили новый физический парадокс
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: в Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Ханты-Мансийск
В Ханты-Мансийске закрыли детские сады из-за распространения коронавируса
Композитор Эннио Морриконе
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Лента новостейМолния