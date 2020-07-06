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Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:14
ситуация на украине
нацбанк украины
министерство финансов украины
кристалина георгиева
мвф
владимир зеленский
германия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, нацбанк украины, министерство финансов украины, кристалина георгиева, мвф, владимир зеленский, германия, в мире

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

06:10 06.07.2020 (обновлено: 11:14 06.07.2020)
159921
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности.
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"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает", — пишет автор материала.
Из-за неожиданной отставки Смолия, как отмечается в статье, был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.
С 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря "исчисляемой в миллиардах" помощи со стороны Международного валютного фонда, говорится в материале.
По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом в лицо для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ "тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны".
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до одного миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.
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Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныМинистерство финансов УкраиныКристалина ГеоргиеваМВФВладимир ЗеленскийГерманияВ мире
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NNikki_5519
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