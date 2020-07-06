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Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:21
россия
ситуация на украине
военно-морские силы украины
республика крым
украина
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Полномасштабная подготовка? Это что, намертво приваривают унитазы на случай сдачи в плен?
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Украинский флот?? ))))))
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россия
республика крым
украина
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, военно-морские силы украины, республика крым, украина

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

00:04 06.07.2020 (обновлено: 00:21 06.07.2020)
18152
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская".
По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.
"Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения", — заявил Неижпапа.
По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
"Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", — заявил Неижпапа.
Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил контр-адмирал.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Украинские политики отказываются восстановить подачу воды на полуостров, однако регулярно заявляют о "планах" России захватить Северо-Крымский канал. В действительности в республике есть источники пресной воды.
В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.
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18396752633
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РоссияСитуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Полномасштабная подготовка? Это что, намертво приваривают унитазы на случай сдачи в плен?
6 июля, 00:53
Сергей Норд
47721000
Украинский флот?? ))))))
6 июля, 00:07
ВВладимир
16472000
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