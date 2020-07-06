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Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России
Перелеты на российские курорты дорожают. Высокий спрос, потери перевозчиков из-за коронавируса — цены вряд ли снизятся, разве что осенью. О том, когда лучше... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:13
туризм
коронавирус в россии
туризм
авиабилеты
самолеты
республика крым
калининград
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353
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коронавирус в россии, туризм, авиабилеты, самолеты, республика крым, калининград

Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России

08:00 06.07.2020 (обновлено: 12:13 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Перелеты на российские курорты дорожают. Высокий спрос, потери перевозчиков из-за коронавируса — цены вряд ли снизятся, разве что осенью. О том, когда лучше покупать авиабилеты для летних путешествий, организовывать ли тур самому или обратиться к профессионалам, — в материале РИА Новости.

Чем ближе август, тем выше цены

"Традиционно пик сезона — конец июля — август, когда билеты дорожают в полтора-два раза. Если раньше самолеты порой летали полупустыми, особенно из регионов, то сейчас заполняемость практически 100 процентов, несмотря на маски, перчатки и измерение температуры, — рассказывает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. — Поэтому не стоит удивляться, если в августе билеты из Москвы в Сочи и Симферополь в одну сторону обойдутся в десять-пятнадцать тысяч рублей".
Это сопоставимо, добавляет эксперт, со стоимостью билетов в Красноярск или Новосибирск, куда лететь в два раза дольше.
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Дороже, но дешевле

Сейчас десять-пятнадцать тысяч, даже если покупать на август, — это туда и обратно. По данным агрегаторов, хотя цены растут, они все равно пока ниже, чем год назад.
Средний чек по России на билеты в оба конца, забронированные в июне на июнь, июль и август, как сообщает Biletix, составляет 5598, 6953, 10 436 рублей соответственно. Год назад было на 30 процентов больше.
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А согласно Aviasales, средний чек, например, на перелеты до Москвы и обратно в июле-августе — 4255 рублей, что на 45,5% меньше, чем в 2019-м. В Симферополь — 9500 (минус 22%), в Сочи — чуть больше 7000 (34%), в Анапу — порядка 7500 (37%), в Санкт-Петербург — около 5400 (44%), в Калининград — 5672 (39%).
Если сравнивать по месяцам, то, по информации "Туту.ру", авиабилеты из Москвы в Симферополь и обратно подорожали с восьми тысяч рублей в июне до 12 тысяч в августе, в Сочи и Геленджик — с 6,5 до десяти тысяч, в Минеральные Воды — с пяти до восьми тысяч. С рейсами из Петербурга похожая картина, но улететь из Северной столицы на курорт всегда дороже.
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"Если ориентироваться на динамику, то можно предположить, что цены на топовые направления — Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Краснодар, Калининград — достигнут прошлогодних", — уточняют эксперты туристического сервиса.

Стоит поторопиться, но есть риски

"Уже сейчас мы понимаем, что до 1 августа гарантированно не возобновится международное авиасообщение, а с сентября начинается учебный год и поток туристов уменьшится. Поэтому оставшиеся летние месяцы будут пиковыми по спросу, — говорит Артем Чернышов, директор международной туристической выставки MITT. — Я бы не советовал путешественникам ждать, что рейсов прибавится и поэтому стоимость снизится. Всегда действует принцип "чем ближе к дате вылета, тем дороже".
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Эксперты сервисов по продаже авиабилетов также рекомендуют не ждать и, если цена устраивает, оплачивать покупку сразу.
Но и риски неизбежны. Специалисты советуют внимательно изучить ситуацию с карантином и ограничениями на местах.

Самостоятельный путешественник vs туроператор

Большинство экспертов считают, что этим летом обращаться к туроператору выгоднее, чем самостоятельно организовывать поездку. Это особенно касается таких направлений, как Калининград (недельный тур — от десяти тысяч рублей), Байкал и Алтай (от 25-30 тысяч), Хакасия (от 35 тысяч).
Туры туда сформированы при финансовой поддержке федеральных и местных властей, поэтому цены привлекательные.
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"В идеале стоит изучить сначала предложения туроператоров, а потом попробовать посчитать все по отдельности, — советует Виталий Манкевич. — Высока вероятность, что пакетный тур будет дешевле. Так, средняя стоимость путевки в четырехзвездочный отель в Сочи с перелетом на семь ночей — 45-55 тысяч. По отдельности выйдет на 20 с лишним тысяч дороже".
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Однако директор туркомпании в Петрозаводске Сергей Луновой напоминает, что можно взять билеты у лоукостера, самому найти частный сектор на берегу моря и добраться на автобусе до места. Получится дешевле, чем путевка.
Также, как поясняют специалисты, самостоятельное путешествие по нескольким регионам зачастую выгоднее пакетного предложения.
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Можно сэкономить, останавливаясь там, где принимают оплату на месте (обычно это не самые популярные варианты). И если вдруг из-за второй волны коронавируса регион закроется, придется ждать возврата денег только за авиабилеты.
Правда, если в этот момент турист будет в пути или уже на отдыхе, то, как подчеркивает эксперт, "лучше быть под надежным крылом туроператора, чем самому заниматься решением проблем".
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