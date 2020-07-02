https://ria.ru/20200702/1573796283.html
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:04
2020-07-02T18:21
туризм
евгений дитрих
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр нерадько
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https://ria.ru/20200630/1573692136.html
https://ria.ru/20200629/1573612168.html
Сергей Волков
Это очень правильно. Тем самым россияне меньше вывезут денег на забугорный отдых
131
Егор Панкратов
Правильно. А то потом опять привезут из - за границы болезней кучу. Сиди по их вине на карантине.
124
25
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений дитрих, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7.
С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает запрет не только на въезд, но и на выезд.
Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.
Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Комментировать служебную переписку представитель ведомства отказался.
В июне глава Росавиации Александр Нерадько
предложил правительству план по возобновлению полетов за рубеж. По его мнению, начать можно с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока его инициатива одобрения не получила.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих
говорил, что прежде всего необходимо убедиться, что внутренние перевозки безопасны, и только после этого открывать границы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.