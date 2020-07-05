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Минкомсвязь опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Душанбе
Минкомсвязь РФ опубликовало списки пассажиров вывозного рейса Душанбе – Санкт-Петербург 6 июля, в него вошли 179 человек. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:20
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, душанбе, таджикистан, санкт-петербург, общество

Минкомсвязь опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Душанбе

14:20 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Минкомсвязь РФ опубликовало списки пассажиров вывозного рейса ДушанбеСанкт-Петербург 6 июля, в него вошли 179 человек.
"Обновлен список пассажиров рейса №SMR Душанбе - Санкт-Петербург 6 июля в 7.00 по местному времени", - сообщил представитель ведомства в Telegram-канале "Госуслуги: Таджикистан - РФ".
В опубликованном списке 179 пассажиров. Рейс будет выполнен таджикистанской авиакомпанией "Сомон Эйр".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
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