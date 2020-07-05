https://ria.ru/20200705/1573914267.html
Минкомсвязь опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Душанбе
Минкомсвязь РФ опубликовало списки пассажиров вывозного рейса Душанбе – Санкт-Петербург 6 июля, в него вошли 179 человек. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:20
2020-07-05T14:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, душанбе, таджикистан, санкт-петербург, общество