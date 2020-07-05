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"Россия" начала летать из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым
Авиакомпания "Россия" начала летать из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:53
евгений дитрих
boeing 747
россия (авиакомпания)
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пермь
экономика
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РИА Новости
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353
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евгений дитрих, boeing 747, россия (авиакомпания), самара, хабаровск, пермь, экономика

"Россия" начала летать из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым

10:53 05.07.2020
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© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в FacebookСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в Facebook
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" начала летать из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым, сообщает Минтранс РФ.
"Сегодня авиакомпания "Россия" совместно со своим туристическим партнёром "Библио-Глобус" начала программу выполнения полетов из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым. Первым стал рейс Хабаровск – Симферополь", - говорится в сообщении.
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"Россия" совместно с "Библио-Глобусом" предлагает пассажирам комплексный туристический продукт. В него входит авиаперелет, трансфер, проживание в гостинице, а при желании – питание по системе "все включено" и экскурсионное обслуживание.
Авиакомпания в летнем сезоне планирует перевезти на южные курорты порядка 50 тысяч дальневосточников. Загрузка первого лайнера составила 100%. "Россия" летает на курорты Черного моря еще из 13 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск.
"Эпидемиологическая ситуация подтолкнула предприятия отрасли к оперативному перераспределению транспортных потоков и открытию новых внутрироссийских направлений. Поддерживая тенденцию транспортной доступности, "Россия" открывает сегодня авиасообщение между Дальним Востоком и городами Черноморского побережья. Жители Хабаровска и Владивостока смогут на прямом рейсе улететь в Сочи или Симферополь. Рейсы, выполняемые в обход Москвы, экономят время и деньги. А за счет сокращения длительности перелета улучшаются параметры экологичности путешествий", – приводятся в сообщении слова министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
Инаугурационный рейс из Владивостока в Сочи состоится 6 июля. Прямые рейсы с Дальнего Востока выполняются на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 в двухклассной компоновке эконом и бизнес-класса.
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Евгений ДитрихBoeing 747Россия (авиакомпания)СамараХабаровскПермьЭкономика
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