Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.
"Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России", — уверен сенатор.
По его словам, если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.
"Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией", — заключил Цеков.
Накануне издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской Конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Позже замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран "нормандской четверки" в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.