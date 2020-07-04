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Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-05T01:26
ситуация на украине
сергей цеков
владимир зеленский
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ситуация на украине, сергей цеков, владимир зеленский, в мире

Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине

18:03 04.07.2020 (обновлено: 01:26 05.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.

"Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России", — уверен сенатор.

По его словам, если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.
"Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией", — заключил Цеков.
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Накануне издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской Конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Позже замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран "нормандской четверки" в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в Конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
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4 июля, 18:09
К Константин Петров
225107138
Речь про Украину. Заголовок то читай иногда.
4 июля, 18:31
Г Григорий ..
111200011
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