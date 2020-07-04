Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине

"Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России", — уверен сенатор.