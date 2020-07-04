Переговоры с США бессмысленны, заявили в МИД КНДР

СЕУЛ, 4 июл - РИА Новости. США "настойчиво цепляются за враждебную политику" в отношении КНДР, не готовы предложить какие-либо новые условия и используют эту тему для решения внутриполитического кризиса, поэтому Северная Корея не видит необходимости в переговорах на высшем уровне и шокирована сообщениями о возможном саммите, говорится в заявлении первого замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК)

Ранее после обострения межкорейских отношений СМИ и эксперты из разных стран, а также некоторые официальные лица заявляли о необходимости и даже возможности проведения встречи на высшем уровне между КНДР и США. Надежду на проведение саммита до президентских выборов в США высказал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин . Также с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана

"Я не могу скрыть свое ошеломление распространением в обществе теорий о саммите, что полностью игнорирует нынешнее положение корейско-американских отношений - в такое крайне чувствительное время как сейчас, когда малейшее ошибочное суждение или оплошность приведут к фатальным и необратимым последствиям", - заявила Чхве Сон Хи.

По ее мнению, в то время как некоторые лица "опрометчиво" выражают желание стать посредниками и слышатся сообщения о необходимости проведения саммита до американских президентских выборов, сами слова "саммит глав КНДР и США" уже "уходят из памяти" людей в КНДР.

"Если США все еще рассчитывают, что какими-то переговорами смогут поколебать (наши позиции – ред.), они просчитались. Мы уже составили еще более конкретный стратегический график, чтобы справиться с затяжной угрозой со стороны США. Политика нашего государства не будет регулироваться или изменяться в зависимости от таких внешних параметров как повестка чьей-то внутренней политики. Без долгих рассуждений. Нет необходимости сидеть за одним столом с США, которые считают северокорейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса", - говорится в заявлении Чхве Сон Хи.

В последнее время отношения Сеула Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось". Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.