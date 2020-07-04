https://ria.ru/20200704/1573852842.html
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
В национальном парке Крюгера в ЮАР на заброшенном железнодорожному мосту через реку Саби появится роскошный отель, переделанный из поезда, сообщает Travel &... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:23
2020-07-04T03:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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туризм, отели, новости - туризм, африка, юар
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
В национальном парке Крюгера в ЮАР на заброшенном железнодорожному мосту через реку Саби появится роскошный отель, переделанный из поезда, сообщает
Travel & Leisure.
Состав будет переоборудован в новое жилье, которое, по словам представителей будущего отеля, "отдаст дань уважения гостям, которые исследовали парк почти 100 лет назад".
Первые посещения Крюгера были разрешены в начале 1920-х годов. В то время поезд останавливался на ночь точно в том месте, где теперь будет расположена гостиница. Тогда это был единственный способ посетить парк в качестве гостя.
Внутри поезда-гостиницы будут комнаты со стеклянными стенами, чтобы туристы могли наслаждаться видами в течение всего дня. А также — открытая терраса с бассейном.
В отеле будет 31 номер с шикарной мебелью, окнами от пола до потолка и собственной ванной.
Строительство отеля затянулось из-за пандемии коронавируса, однако предполагается, что первые гости смогут заселиться в него в конце 2020 года.