Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200704/1573852842.html
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
В национальном парке Крюгера в ЮАР на заброшенном железнодорожному мосту через реку Саби появится роскошный отель, переделанный из поезда, сообщает Travel &... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:35
туризм
туризм
отели
новости - туризм
африка
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_0:289:3126:2047_1400x0_80_0_0_064216f9809de3dde19fd0d4220a99ef.jpg
https://ria.ru/20200627/1573085792.html
африка
юар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_0:289:3126:2047_1400x0_80_0_0_064216f9809de3dde19fd0d4220a99ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_291:0:3020:2047_1400x0_80_0_0_a7f3a993ce3745c7cebeabb1bc81f57c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_904:0:2951:2047_1400x0_80_0_0_731d47d7962dc0701fe00ad98a69b4b0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, отели, новости - туризм, африка, юар

В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель

03:23 04.07.2020 (обновлено: 03:35 04.07.2020)
752
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В национальном парке Крюгера в ЮАР на заброшенном железнодорожному мосту через реку Саби появится роскошный отель, переделанный из поезда, сообщает Travel & Leisure.
Состав будет переоборудован в новое жилье, которое, по словам представителей будущего отеля, "отдаст дань уважения гостям, которые исследовали парк почти 100 лет назад".
Первые посещения Крюгера были разрешены в начале 1920-х годов. В то время поезд останавливался на ночь точно в том месте, где теперь будет расположена гостиница. Тогда это был единственный способ посетить парк в качестве гостя.
Внутри поезда-гостиницы будут комнаты со стеклянными стенами, чтобы туристы могли наслаждаться видами в течение всего дня. А также — открытая терраса с бассейном.
В отеле будет 31 номер с шикарной мебелью, окнами от пола до потолка и собственной ванной.
Строительство отеля затянулось из-за пандемии коронавируса, однако предполагается, что первые гости смогут заселиться в него в конце 2020 года.
Актер Максим Виторган
27 июня, 08:00Туризм
Максим Виторган — о поездке в Сирию и ужине по цене автомобиля
1810000
ТуризмТуризмОтелиНовости - ТуризмАфрикаЮАР
Рекомендуем
Авианосец Рональд Рейган
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
Геннадий Хазанов
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Яичница
Названы опасности при приготовлении яиц
Российские рубли
Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Наручники
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
Тренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро. Автор - Алексей Филиппов
Названы необычные средства от мозолей
Кибербезопасность
Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
Полиция США
В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
Заграничный паспорт
В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
Дождь в Москве
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Танки Т-14 Армата
Танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме
Жители Японии во время непогоды
На юго-западе Японии люди просят о помощи в Twitter
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
00:34В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты
23:49В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Лента новостейМолния