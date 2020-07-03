https://ria.ru/20200703/1573866027.html
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:48
2020-07-03T17:51
социальный навигатор
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единый государственный экзамен (егэ)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве
зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся колледжей и иностранных образовательных организаций.
"Третьего июля состоялись экзамены по географии, литературе и информатике, которые стали первыми в рамках проведения основного периода единого государственного экзамена в 2020 году. На участие в экзаменах 3 июля зарегистрировались около 25 тысяч выпускников. Из них около 2 тысяч выбрали географию, свыше 9 тысяч – литературу и более 14 тысяч - информатику и ИКТ. Выбор предметов участниками ЕГЭ связан с профилем вуза, в который они планируют поступать", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в департаменте, для проведения экзаменов 3 июля было организовано более 3,5 тысяч аудиторий в 320 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
"Все пункты проведения экзаменов в зданиях московских школ оборудованы средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. Доставка экзаменационных материалов осуществляется управлением специальной связи по городу Москве и Московской области
. В школы экзаменационные материалы поступают в зашифрованном виде на электронных носителях, в больницы и пункты на дому – в бумажном виде", – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы, заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
ЕГЭ проводится с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе ППЭ. Все ППЭ обеспечены многофункциональными устройствами для печати и сканирования, расходными материалами и специальной бумагой.
В департаменте добавили, что результаты экзаменов участники смогут увидеть в личных кабинетах на портале mos.ru не позднее 15 июля.
Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующим экзаменом выпускники сдают русский язык, он пройдет 6 и 7 июля. 10 июля выпускники сдадут профильную математику.
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
1 из 13
Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
2 из 13
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
3 из 13
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
4 из 13
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
5 из 13
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
6 из 13
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
7 из 13
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
8 из 13
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
9 из 13
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
10 из 13
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
11 из 13
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
12 из 13
Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.
13 из 13
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.
1 из 13
Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
2 из 13
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
3 из 13
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
4 из 13
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
5 из 13
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
6 из 13
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
7 из 13
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
8 из 13
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
9 из 13
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
10 из 13
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
11 из 13
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
12 из 13
Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.
13 из 13
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.