Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся колледжей и иностранных образовательных организаций.

"Третьего июля состоялись экзамены по географии, литературе и информатике, которые стали первыми в рамках проведения основного периода единого государственного экзамена в 2020 году. На участие в экзаменах 3 июля зарегистрировались около 25 тысяч выпускников. Из них около 2 тысяч выбрали географию, свыше 9 тысяч – литературу и более 14 тысяч - информатику и ИКТ. Выбор предметов участниками ЕГЭ связан с профилем вуза, в который они планируют поступать", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в департаменте, для проведения экзаменов 3 июля было организовано более 3,5 тысяч аудиторий в 320 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

"Все пункты проведения экзаменов в зданиях московских школ оборудованы средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. Доставка экзаменационных материалов осуществляется управлением специальной связи по городу Москве и Московской области . В школы экзаменационные материалы поступают в зашифрованном виде на электронных носителях, в больницы и пункты на дому – в бумажном виде", – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы, заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

ЕГЭ проводится с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе ППЭ. Все ППЭ обеспечены многофункциональными устройствами для печати и сканирования, расходными материалами и специальной бумагой.

В департаменте добавили, что результаты экзаменов участники смогут увидеть в личных кабинетах на портале mos.ru не позднее 15 июля.