В России выстроится обновленная система публичной власти, заявил Клишас

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По итогам принятия поправок в конституцию в России будет выстроена обновленная единая система публичной власти и сформирована новая культура публичного управления, заявил председатель комитета По итогам принятия поправок в конституцию в России будет выстроена обновленная единая система публичной власти и сформирована новая культура публичного управления, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

"Нам предстоит масштабная работа по практической реализации конституционных поправок. Адаптация законодательной базы – серьезная задача. Это касается как законодательства о правовом положении органов публичной власти, так и текущего федерального законодательства и законодательства субъектов в социальной, экологической, образовательной и иных сферах. Нам предстоит сформировать новый тип культуры публичного управления. Выстраивается обновленная единая система публичной власти в стране, важная роль в которой будет отведена местному самоуправлению – самому близкому к народу уровню публичной власти", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, принятые поправки являются синтезом лучших мировых конституционных практик и ожиданий россиян в вопросах должного государственного устройства.

"Предложения совпали с ожиданиями людей – результаты голосования это совершенно четко показали. Широкое участие институтов гражданского общества в процессе голосования свидетельствует о зрелости независимых от государства институтов и отношений, на которые мы можем в дальнейшем рассчитывать. Гражданское общество действительно стало прочной опорой нашего государства", - сказал сенатор.