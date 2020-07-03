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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573864289.html
В России выстроится обновленная система публичной власти, заявил Клишас
По итогам принятия поправок в конституцию в России будет выстроена обновленная единая система публичной власти и сформирована новая культура публичного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:21
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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андрей клишас, совет федерации рф, общество

В России выстроится обновленная система публичной власти, заявил Клишас

17:21 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По итогам принятия поправок в конституцию в России будет выстроена обновленная единая система публичной власти и сформирована новая культура публичного управления, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Нам предстоит масштабная работа по практической реализации конституционных поправок. Адаптация законодательной базы – серьезная задача. Это касается как законодательства о правовом положении органов публичной власти, так и текущего федерального законодательства и законодательства субъектов в социальной, экологической, образовательной и иных сферах. Нам предстоит сформировать новый тип культуры публичного управления. Выстраивается обновленная единая система публичной власти в стране, важная роль в которой будет отведена местному самоуправлению – самому близкому к народу уровню публичной власти", - сказал Клишас журналистам.
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По его словам, принятые поправки являются синтезом лучших мировых конституционных практик и ожиданий россиян в вопросах должного государственного устройства.
"Предложения совпали с ожиданиями людей – результаты голосования это совершенно четко показали. Широкое участие институтов гражданского общества в процессе голосования свидетельствует о зрелости независимых от государства институтов и отношений, на которые мы можем в дальнейшем рассчитывать. Гражданское общество действительно стало прочной опорой нашего государства", - сказал сенатор.
Он сообщил, что парламентарии будут активно работать над тем, чтобы закрепленные теперь в конституции положения были реализованы уже в ближайшее время.
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