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Рособрнадзор рассказал, как прошел первый день ЕГЭ
Серьезных сбоев на момент окончания первого дня сдачи ЕГЭ не зафиксировано, все прошло в штатном режиме, сообщила пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:21
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единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор рассказал, как прошел первый день ЕГЭ

15:12 03.07.2020 (обновлено: 15:21 03.07.2020)
2010
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Серьезных сбоев на момент окончания первого дня сдачи ЕГЭ не зафиксировано, все прошло в штатном режиме, сообщила пресс-службе Рособрнадзора.
"По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля", - говорится в сообщении.
В пятницу 3 июля участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали первые экзамены: информатику, географию и литературу. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек, по географии – около 17 тысяч человек, по информатике – более 98 тысяч человек.
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

Ученики школы №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

Ученица школы №2030 сдает личные вещи перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

Школьнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Досмотр на входе в школу №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

Школьники перед началом единого государственного экзамена
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

Школьница ищет свою фамилию в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

Преподаватель и школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в Образовательном центре гимназии № 6 Горностай в Новосибирск
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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