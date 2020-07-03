Рособрнадзор рассказал, как прошел первый день ЕГЭ

"По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля", - говорится в сообщении.

В пятницу 3 июля участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали первые экзамены: информатику, географию и литературу. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек, по географии – около 17 тысяч человек, по информатике – более 98 тысяч человек.