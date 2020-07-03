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Новое оружие России
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В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал призыв спецпредставителя президента США по контролю над... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:24
новое оружие россии
россия
маршалл биллингсли
совет федерации рф
франц клинцевич
владимир путин
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, маршалл биллингсли, совет федерации рф, франц клинцевич, владимир путин, сша, безопасность, в мире

В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"

15:08 03.07.2020 (обновлено: 18:24 03.07.2020)
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© Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
© Минобороны РФ
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал призыв спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" парламентарий заявил, что понимает озабоченность американцев по поводу новых российских ракет, так как у США "лет 20 ничего подобного не будет". Клинцевич также раскритиковал утверждение о бессмысленности расходов на разработку и производство ракет.
"Ну если это так, чего вы тогда беспокоитесь?" — спросил сенатор.
По его словам, стремление распространить действие соглашения СНВ-3 на "Посейдон" и "Буревестник" является попыткой повторить опыт 40-летней давности с соглашением о ракетах средней и меньшей давности.
"Они же только демонтировали и оставили на складах, а мы все порезали. Сегодня они повторно хотят включить этот процесс", — уточнил Клинцевич.
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Он напомнил об одностороннем прекращении американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"При этом обвинили нас сами, абсолютно полностью нарушили этот договор и, когда он прекратил свое существование, ровно через месяц испытали новую крылатую ракету", — пояснил парламентарий.
Клинцевич заявил, что действия США "рассчитаны на дураков". По его словам, американцы создают контент с учетом навязанной России информационной войны.
"Безусловно, эта ситуация связана с тем, что им до этого внедрения лет 15-20. Все равно это немало. К этому времени мы найдем какое-то новое решение", — объяснил сенатор.
Он подчеркнул, что российская оборонительная стратегия исключает участие в гонке вооружений и предусматривает обеспечение безопасности качеством оружия.
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Ранее спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не подпадают под ограничения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения — о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Вопрос о том, подпадают ли новые российские оружейные системы под СНВ-3, стал одним из камней преткновения при продлении этого договора после 2021 года.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Ранее Владимир Путин предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
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Новое оружие РоссииРоссияМаршалл БиллингслиСовет Федерации РФФранц КлинцевичВладимир ПутинСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Это не против вас, это против ваххабитов!
3 июля, 15:11
Von Stirliz
45260101
Так никто и не боятся кроме вашего визга о том что все бояться
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ASAlex Spitz
3010020
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