В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"

В беседе с радиостанцией " Говорит Москва " парламентарий заявил, что понимает озабоченность американцев по поводу новых российских ракет, так как у США "лет 20 ничего подобного не будет". Клинцевич также раскритиковал утверждение о бессмысленности расходов на разработку и производство ракет.

"Ну если это так, чего вы тогда беспокоитесь?" — спросил сенатор.

По его словам, стремление распространить действие соглашения СНВ-3 на "Посейдон" и "Буревестник" является попыткой повторить опыт 40-летней давности с соглашением о ракетах средней и меньшей давности.

"Они же только демонтировали и оставили на складах, а мы все порезали. Сегодня они повторно хотят включить этот процесс", — уточнил Клинцевич.

Он напомнил об одностороннем прекращении американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"При этом обвинили нас сами, абсолютно полностью нарушили этот договор и, когда он прекратил свое существование, ровно через месяц испытали новую крылатую ракету", — пояснил парламентарий.

Клинцевич заявил, что действия США "рассчитаны на дураков". По его словам, американцы создают контент с учетом навязанной России информационной войны.

"Безусловно, эта ситуация связана с тем, что им до этого внедрения лет 15-20. Все равно это немало. К этому времени мы найдем какое-то новое решение", — объяснил сенатор.

Он подчеркнул, что российская оборонительная стратегия исключает участие в гонке вооружений и предусматривает обеспечение безопасности качеством оружия.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не подпадают под ограничения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения — о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Вопрос о том, подпадают ли новые российские оружейные системы под СНВ-3, стал одним из камней преткновения при продлении этого договора после 2021 года.