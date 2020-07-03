Россияне стали чаще интересоваться базами отдыха, показало исследование

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жители России стали вдвое чаще интересоваться поездками на базы отдыха и в санатории, пока международные поездки остаются недоступными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной картографической компании 2ГИС.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"На последней неделе июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз. По сравнению с последней неделей мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз, прирост составил 107% - более чем в два раза. Резкий всплеск интереса к базам отдыха в июне совпал с послаблением карантинных мер и разрешением на работу санаториев после карантина", - рассказали эксперты.

Волгоград, Новосибирск, Москва и По данным 2ГИС, в пятерку крупнейших городов России с населением свыше 1 миллиона человек по росту интереса к базам отдыха вошли Ростов-на-Дону Воронеж . В этих городах поиск санаториев как в самих городах, так и в их окрестностях в среднем увеличился почти в 3 раза. В том числе в Москве - в 2,4 раза (на 140%), в Новосибирске - в 2,5 раза (на 155%). Санкт-Петербург среди миллионников занял 8-е место: жители северной столицы в конце июня искали базы отдыха "всего" в полтора раза чаще, чем в конце мая - число запросов выросло на 54%.

Астрахань, Краснодар, Саратов и "Среди городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек в топ-5 по росту интереса к базам отдыха, по данным 2ГИС, вошли Махачкала Иркутск . Здесь число запросов к турбазам выросло в среднем в 3,5 раза", - прокомментировали ситуацию эксперты.