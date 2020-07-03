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Распространение нового коронавируса
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В Приамурье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в Амурской области за прошедшую неделю удалось стабилизировать, в целом по региону она снизилась на 35%, сообщила глава областного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурская область
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7 495 645-6601 
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, тында, общество

В Приамурье оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:48 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июл - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Амурской области за прошедшую неделю удалось стабилизировать, в целом по региону она снизилась на 35%, сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.
"За прошедшую неделю в Приамурье удалось стабилизировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В целом по области заболеваемость снизилась на 35%. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,7", - цитирует правительство региона доклад Кургановой на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Она отметила, что сокращается и число внебольничных пневмоний, но "ситуация остается сложной", в 32% случаях заражение COVID-19 происходит в семье и близком окружении, чаще всего в Приамурье болеют люди 30-49 лет.
Курганова сообщила, что в четверг в городе Тында открыта лаборатория Роспотребнадзора по выявлению COVID-19, со следующей недели такая лаборатория откроется и в городе Свободный.
"Мы вступили в период поэтапного, аккуратного снятия ограничений, и сейчас главам муниципалитетов необходимо сконцентрировать свои ресурсы на контроле исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Ношение масок, соблюдение санитарной дистанции и использование дезинфицирующих средств - все эти меры сохраняются", - добавила она.
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Всего в Приамурье на 3 июля выявлено 1795 случаев COVID-19, 708 человек выписаны из больниц с выздоровлением, у 46,9% заболевших пневмония, у 38,9% - ОРВИ, бессимптомная форма у 14,2%, скончались от COVID-19 в регионе, по данным правительства, 11 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская областьТындаОбщество
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