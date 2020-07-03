В Приамурье оценили ситуацию с распространением коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июл - РИА Новости. Заболеваемость Заболеваемость COVID-19 Амурской области за прошедшую неделю удалось стабилизировать, в целом по региону она снизилась на 35%, сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

"За прошедшую неделю в Приамурье удалось стабилизировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В целом по области заболеваемость снизилась на 35%. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,7", - цитирует правительство региона доклад Кургановой на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Она отметила, что сокращается и число внебольничных пневмоний, но "ситуация остается сложной", в 32% случаях заражение COVID-19 происходит в семье и близком окружении, чаще всего в Приамурье болеют люди 30-49 лет.

Курганова сообщила, что в четверг в городе Тында открыта лаборатория Роспотребнадзора по выявлению COVID-19, со следующей недели такая лаборатория откроется и в городе Свободный.

"Мы вступили в период поэтапного, аккуратного снятия ограничений, и сейчас главам муниципалитетов необходимо сконцентрировать свои ресурсы на контроле исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Ношение масок, соблюдение санитарной дистанции и использование дезинфицирующих средств - все эти меры сохраняются", - добавила она.

Всего в Приамурье на 3 июля выявлено 1795 случаев COVID-19, 708 человек выписаны из больниц с выздоровлением, у 46,9% заболевших пневмония, у 38,9% - ОРВИ, бессимптомная форма у 14,2%, скончались от COVID-19 в регионе, по данным правительства, 11 человек.