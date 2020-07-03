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Глава СК рассказал о расследовании преступлений времен ВОВ
Новые уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, расследуются по принципу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:12
новгородская область
краснодарский край
сша
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нюрнберг
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новгородская область, краснодарский край, сша, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг, происшествия

Глава СК рассказал о расследовании преступлений времен ВОВ

11:47 03.07.2020 (обновлено: 12:12 03.07.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новые уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, расследуются по принципу Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истребили более двух миллионов человек из числа мирного населения. Не все было расследовано, не все лица установлены и привлечены к суду.
"Вне зависимости от того, живы они или нет, мы должны назвать эти имена и показать, что сделали эти лица", — считает глава ведомства.
Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
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"Сейчас наша задача, неуклонно следуя принципу неотвратимости наказания за преступления против человечности, утвержденному в Уставе международного военного трибунала в Нюрнберге и давшему начало международному уголовному праву, исследовать все обстоятельства содеянного и сделать выводы", — сказал Бастрыкин.
Это тем более актуально в свете того, что на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом, "намеренно игнорируя ключевую роль СССР", отметил он.
"Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. Поэтому противодействие героизации нацизма — тоже одна из целей нашей работы, результаты которой должны стать большим наследием для будущих поколений", — подчеркнул Бастыркин.
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Расследования базируются на нормах отечественного и международного права. В части национального законодательства уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена указом президиума Верховного совета СССР 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников".
"Для организаторов и исполнителей преступлений указ безальтернативно предусматривал высшую меру наказания — смертную казнь через повешение. В Уголовном кодексе России содержится норма об ответственности за преступления геноцида, которая предусматривает более мягкие виды основного наказания, чем допускает применение обратной силы уголовного закона", — отметил Бастрыкин.
СК продолжит выявлять преступления нацистов, на которые не распространяются сроки давности.
В здании суда
13 мая, 12:00
В Крыму суд возобновил расследование дел о зверствах нацистов в годы ВОВ
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Новгородская областьКраснодарский крайСШАВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНюрнбергПроисшествия
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