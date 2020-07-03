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СК завел дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы войны
СК РФ возбудил в прошлом году дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:35
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин

СК завел дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы войны

11:35 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ возбудил в прошлом году дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.
"В прошлом году в Следственном комитете были возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан. И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны", - сказал Бастрыкин.
Он подчеркнул, что задача следователей - изучить все обстоятельства содеянного и сделать выводы.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
14 мая, 11:1675 лет Великой Победы
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"
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Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
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