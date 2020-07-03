Эксперименты по имитации полета на Луну будут проводить чаще

"Наши намерения относительно последующих годовых изоляций остаются в силе. Более того, мы хотим, насколько возможно, уплотнить график их проведения. Поэтому подготовку к первому годовому эксперименту начнем уже в конце текущего года, чтобы максимально сократить срок между окончанием 8-месячной и началом годовой изоляций", - сказал Орлов, отвечая на вопрос, какие изменения претерпели планы института после переноса 8-месячного этапа.

По словам Орлова, в 8-месячной изоляции примут участие два американских добровольца. Кроме того, в ИМБП поступило много заявок и от специалистов других стран. Директор ИМБП добавил, что у института был "прекрасный кандидат в командиры экипажа", но из-за переноса его, скорее всего, придется заменить. Ученый не уточнил, кто именно был "прекрасным кандидатом".