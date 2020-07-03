Эксперименты по имитации полета на Луну будут проводить чаще

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Организаторы серии экспериментов по изоляции экипажа для имитации полета на Луну по-прежнему собираются провести несколько годовых экспериментов, но перерывы между ними сделают короче, чем планировалось изначально, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Наши намерения относительно последующих годовых изоляций остаются в силе. Более того, мы хотим, насколько возможно, уплотнить график их проведения. Поэтому подготовку к первому годовому эксперименту начнем уже в конце текущего года, чтобы максимально сократить срок между окончанием 8-месячной и началом годовой изоляций", - сказал Орлов, отвечая на вопрос, какие изменения претерпели планы института после переноса 8-месячного этапа.
Он напомнил, что 240-дневная изоляция, которая должна была начаться в конце 2020 года, была перенесена на второй квартал 2021 года из-за затруднений в сообщении между Россией и США в период пандемии коронавируса.
По словам Орлова, в 8-месячной изоляции примут участие два американских добровольца. Кроме того, в ИМБП поступило много заявок и от специалистов других стран. Директор ИМБП добавил, что у института был "прекрасный кандидат в командиры экипажа", но из-за переноса его, скорее всего, придется заменить. Ученый не уточнил, кто именно был "прекрасным кандидатом".
Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS включает серию изоляционных экспериментов продолжительностью 17 суток, четырех, восьми и 12 месяцев в течение пяти лет. Уже проведено несколько экспериментов разной длительности. В рамках исследований участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности. Также сообщалось о планах провести несколько экспериментов длиною в год.
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