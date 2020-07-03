Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573821913.html
Около 173 тысяч человек сдадут ЕГЭ по выбору в первый день
Около 173 тысяч человек сдадут Единый госэкзамен по выбору 3 июля, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, результаты будут... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:51
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615199_0:116:2980:1792_1400x0_80_0_0_e60c6e6269f08fd2f1586ee27c7f918c.jpg
https://ria.ru/20200626/1573538119.html
https://ria.ru/20200630/1573676987.html
https://ria.ru/20200702/1573765171.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615199_0:116:2980:1792_1400x0_80_0_0_e60c6e6269f08fd2f1586ee27c7f918c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615199_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_b5275aee16958025f8f9799d6402842e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615199_855:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_fb427c9315e0c902b7e739108b1157b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Около 173 тысяч человек сдадут ЕГЭ по выбору в первый день

02:00 03.07.2020 (обновлено: 08:51 03.07.2020)
4438
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 173 тысяч человек сдадут Единый госэкзамен по выбору 3 июля, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, результаты будут известны не позднее 17 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Третьего июля участники основного периода ЕГЭ-2020 сдают первые экзамены: информатику, географию и литературу. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек... Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 17 тысяч человек... Сдавать ЕГЭ по информатике планируют более 98 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из сдающих литературу 46 тысяч - выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2,8 тысячи пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32 балла.
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
26 июня, 20:19
Голикова рассказала, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ
Среди сдающих ЕГЭ по географии около 15 тысяч выпускников текущего года. Экзамен пройдет в более чем 2,2 тысячи пунктах проведения.
Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.
Пробная сдача Единого государственного экзамена
30 июня, 13:04Распространение нового коронавируса
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче ЕГЭ
Выпускников текущего года в числе сдающих информатику - 87 тысяч. Для проведения экзамена будет задействовано более 3 тысяч пунктов проведения.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.
"Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля", - добавляется в сообщении.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Вчера, 04:17
Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
210002
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
Рекомендуем
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Сотрудники МЧС России
Под Самарой на месте ЧП с газопроводом не превышена концентрация газа
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край
На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Для журналистки запросили шесть лет колонии за оправдание терроризма
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
11:54Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
11:53Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом
11:50Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
11:50Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
Лента новостейМолния