Около 173 тысяч человек сдадут ЕГЭ по выбору в первый день

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 173 тысяч человек сдадут Около 173 тысяч человек сдадут Единый госэкзамен по выбору 3 июля, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, результаты будут известны не позднее 17 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Третьего июля участники основного периода ЕГЭ-2020 сдают первые экзамены: информатику, географию и литературу. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек... Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 17 тысяч человек... Сдавать ЕГЭ по информатике планируют более 98 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из сдающих литературу 46 тысяч - выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2,8 тысячи пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32 балла.

Среди сдающих ЕГЭ по географии около 15 тысяч выпускников текущего года. Экзамен пройдет в более чем 2,2 тысячи пунктах проведения.

Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

Выпускников текущего года в числе сдающих информатику - 87 тысяч. Для проведения экзамена будет задействовано более 3 тысяч пунктов проведения.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

"Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля", - добавляется в сообщении.