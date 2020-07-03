СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" поделился предварительными выводами расследования инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону.
В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в небе над Ростовом якобы едва не столкнулись Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing 777, следовавший из Осло в Дубай.
Как рассказал телеканалу источник, старший диспетчер в нарушение должностной инструкции якобы не осуществлял контроль над воздушной обстановкой и работой подчиненных.
"Диспетчер, разводивший самолеты, тоже допустил нарушение", — утверждает собеседник.
Подчеркивается, что ему надлежало проинформировать экипажи об их взаимном местоположении. При этом диспетчер якобы перешел на английский язык, отдавая команду российскому летчику, что стало нарушением.
Сейчас действия диспетчеров разбирают в Росавиации.
По предварительным данным следствия, вечером 10 июня экипаж рейса "Осло — Дубай" на эшелоне FL 370 доложил о срабатывании датчика системы предупреждения столкновения самолетов в то время, когда рейс "Ростов-на-Дону — Домодедово" набирал высоту с эшелона FL 180. Воздушные суда следовали на встречных курсах.