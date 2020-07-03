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СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Телеканал "РЕН ТВ" поделился предварительными выводами расследования инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:08
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россия
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осло
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), airbus a320, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, s7 airlines, москва, осло, ростов-на-дону, происшествия

СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

01:08 03.07.2020
0
© FlightAwareГрафик сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
© FlightAware
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" поделился предварительными выводами расследования инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону.
В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в небе над Ростовом якобы едва не столкнулись Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing 777, следовавший из Осло в Дубай.
Как рассказал телеканалу источник, старший диспетчер в нарушение должностной инструкции якобы не осуществлял контроль над воздушной обстановкой и работой подчиненных.

"Диспетчер, разводивший самолеты, тоже допустил нарушение", — утверждает собеседник.

Подчеркивается, что ему надлежало проинформировать экипажи об их взаимном местоположении. При этом диспетчер якобы перешел на английский язык, отдавая команду российскому летчику, что стало нарушением.
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Сейчас действия диспетчеров разбирают в Росавиации.
В пресс-службе S7 сообщили, что система предупреждения опасного движения сработала 10 июня на самолетах S7 Airlines и Emirates в небе над Ростовом, экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию.
Ранее старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская отметила, что следователям предстоит установить обстоятельства инцидента.Южная транспортная прокуратура также организовала проверку.
По предварительным данным следствия, вечером 10 июня экипаж рейса "Осло — Дубай" на эшелоне FL 370 доложил о срабатывании датчика системы предупреждения столкновения самолетов в то время, когда рейс "Ростов-на-Дону — Домодедово" набирал высоту с эшелона FL 180. Воздушные суда следовали на встречных курсах.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Airbus A320Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777S7 AirlinesМоскваОслоРостов-на-ДонуПроисшествия
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