СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

Как рассказал телеканалу источник, старший диспетчер в нарушение должностной инструкции якобы не осуществлял контроль над воздушной обстановкой и работой подчиненных.

Подчеркивается, что ему надлежало проинформировать экипажи об их взаимном местоположении. При этом диспетчер якобы перешел на английский язык, отдавая команду российскому летчику, что стало нарушением.