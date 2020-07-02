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СК разберется в инциденте с сближением самолетов над Ростовом-на-Дону
Следователи установят обстоятельства инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:34
emirates
следственный комитет россии (ск рф)
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ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
emirates, следственный комитет россии (ск рф), airbus a320, boeing 777, s7 airlines, осло, ростов-на-дону, происшествия

СК разберется в инциденте с сближением самолетов над Ростовом-на-Дону

17:29 02.07.2020 (обновлено: 19:34 02.07.2020)
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© FlightAwareГрафик сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
© FlightAware
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи установят обстоятельства инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в небе над Ростовом якобы едва не столкнулись Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing 777, следовавший из Осло в Дубай. Как сообщили в пресс-службе S7, система предупреждения опасного движения сработала 10 июня на самолетах S7 Airlines и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону, экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию.
"Организована доследственная проверка в связи авиационным инцидентом при движении самолетов в Ростовской области... Следователями Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.
По предварительным данным следствия, вечером 10 июня экипаж рейса "Осло-Дубай" на эшелоне FL 370 доложил о срабатывании датчика системы предупреждения столкновения самолетов в то время, когда рейс "Ростов-на-Дону - Москва - Домодедово" набирал высоту с эшелона FL 180. Отмечается, что воздушные суда следовали на встречных курсах.
Южная транспортная прокуратура, в свою очередь, также организовала проверку. "Южной транспортной прокуратурой проводится проверка по факту опасного сближения воздушных судов над Ростовом-на-Дону. Ход и результаты проверки находятся на контроле", - говорится в сообщении ведомства.
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EmiratesСледственный комитет России (СК РФ)Airbus A320Boeing 777S7 AirlinesОслоРостов-на-ДонуПроисшествия
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