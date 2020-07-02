В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

Представители S7 заявили РИА Новости, что современные авиалайнеры оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает сигнал о возможном конфликте в движении.
Если возникает опасная ситуация, система дает команду на спуск или набор высоты, и у пилотов есть возможность осуществить безопасный маневр, даже если от диспетчера соответствующих указаний не поступало.
"Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах", — подчеркнули в авиакомпании.
Ранее портал Aviation Safety сообщил, что 10 июня в небе над поселком Стожки (Ростовская область) едва не столкнулись два пассажирских самолета: Airbus A320 S7, летевший в Москву, сблизился с Boeing 777 компании Emirates Flight, который следовал по маршруту Дубай — Осло. Авиалайнерам удалось благополучно разойтись, когда на пульте диспетчеров сработала сигнализация нарушения интервалов, а в Boeing — система предупреждения о столкновении.