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В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Экипажи рейсов S7 Airlines и Emirates грамотно повели себя в ситуации со сближением самолетов в небе над Ростовской областью. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:10
emirates
airbus a320
boeing 777
s7 airlines
москва
осло
ростов-на-дону
происшествия
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москва
осло
ростов-на-дону
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
emirates, airbus a320, boeing 777, s7 airlines, москва, осло, ростов-на-дону, происшествия

В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

16:04 02.07.2020 (обновлено: 17:10 02.07.2020)
29979
© FlightAwareГрафик сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
© FlightAware
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экипажи рейсов S7 Airlines и Emirates грамотно повели себя в ситуации со сближением самолетов в небе над Ростовской областью.
Представители S7 заявили РИА Новости, что современные авиалайнеры оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает сигнал о возможном конфликте в движении.
Пассажирский самолет в небе
29 июня, 16:10
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя
Если возникает опасная ситуация, система дает команду на спуск или набор высоты, и у пилотов есть возможность осуществить безопасный маневр, даже если от диспетчера соответствующих указаний не поступало.

"Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах", — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее портал Aviation Safety сообщил, что 10 июня в небе над поселком Стожки (Ростовская область) едва не столкнулись два пассажирских самолета: Airbus A320 S7, летевший в Москву, сблизился с Boeing 777 компании Emirates Flight, который следовал по маршруту Дубай — Осло. Авиалайнерам удалось благополучно разойтись, когда на пульте диспетчеров сработала сигнализация нарушения интервалов, а в Boeing — система предупреждения о столкновении.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
14 июня, 14:16
В аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских самолета
199111832718
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EmiratesAirbus A320Boeing 777S7 AirlinesМоскваОслоРостов-на-ДонуПроисшествия
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