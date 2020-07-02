В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

Представители S7 заявили РИА Новости, что современные авиалайнеры оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает сигнал о возможном конфликте в движении.

Если возникает опасная ситуация, система дает команду на спуск или набор высоты, и у пилотов есть возможность осуществить безопасный маневр, даже если от диспетчера соответствующих указаний не поступало.