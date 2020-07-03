На участие в выборах главы Ленинградской области выдвинулись семь человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Семь человек подали документы для выдвижения кандидатами на должность губернатора Ленинградской области, следует из сообщения избирательной комиссии региона.
Ранее сообщалось, что действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 30 июня подал документы для выдвижения кандидатом на должность главы региона. Ранее кандидатура Дрозденко была выбрана на конференции регионального отделения партии "Единая Россия". Документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Ленинградской области также подали: Александр Калинин (выдвинут политической партией "Социальной защиты"), Александр Габитов ("Гражданская платформа"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Валерий Шинкаренко ("Родина"), Александр Перминов ("Справедливая Россия").
"2 июля Вадим Гришков подал в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Ленинградской области. Леноблизбирком выдал В.Ф. Гришкову разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении избиркома в соцсети "ВКонтакте".
Гришков был выдвинут кандидатом на должность губернатора Ленинградской области от партии КПРФ.
Этап выдвижения кандидатов на должность губернатора региона завершился в четверг в 18.00 мск. После представления документов на выдвижение может начинаться сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата.
Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.