На участие в выборах главы Ленинградской области выдвинулись семь человек

Гришков был выдвинут кандидатом на должность губернатора Ленинградской области от партии КПРФ.

Этап выдвижения кандидатов на должность губернатора региона завершился в четверг в 18.00 мск. После представления документов на выдвижение может начинаться сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата.