РАН одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Все города-кандидаты на получение звания "Город трудовой доблести" получили положительные заключения Российской академии наук.
"Мы эту работу в отделении историко-филологических наук РАН провели. Наши ведущие институты были задействованы, четыре института, которые занимаются этим. И на все эти города-кандидаты даны положительные заключения", — заявил на заседании оргкомитета "Победа" академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков.
На этом же заседании президент Владимир Путин согласился с предложением присвоить 20 городам звания "Город трудовой доблести". В их число вошли Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Самара, Ярославль, Пермь, Ижевск, Саратов, Омск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Уфа, Казань, Ульяновск, Томск, Новосибирск и Боровичи. Глава государства уже подписал соответствующий указ.
В марте этого года Путин подписал закон о введении этого звания. Во всех названных городах установят стелы с гербом города и текстом указа о присвоении звания.