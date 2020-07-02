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75 лет Великой Победы
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РАН одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Все города-кандидаты на получение звания "Город трудовой доблести" получили положительные заключения Российской академии наук. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:59
75 лет великой победы
россия
валерий тишков
российская академия наук
владимир путин
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Путин проводит рабочую встречу
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, валерий тишков, российская академия наук, владимир путин, общество

РАН одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам

20:59 02.07.2020
2451
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Все города-кандидаты на получение звания "Город трудовой доблести" получили положительные заключения Российской академии наук.
"Мы эту работу в отделении историко-филологических наук РАН провели. Наши ведущие институты были задействованы, четыре института, которые занимаются этим. И на все эти города-кандидаты даны положительные заключения", — заявил на заседании оргкомитета "Победа" академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков.
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На этом же заседании президент Владимир Путин согласился с предложением присвоить 20 городам звания "Город трудовой доблести". В их число вошли Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Самара, Ярославль, Пермь, Ижевск, Саратов, Омск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Уфа, Казань, Ульяновск, Томск, Новосибирск и Боровичи. Глава государства уже подписал соответствующий указ.
В марте этого года Путин подписал закон о введении этого звания. Во всех названных городах установят стелы с гербом города и текстом указа о присвоении звания.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВалерий ТишковРоссийская академия наукВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Что за ... ,даже слово подцензурное не могу подобрать! Получается, что остальные населенные пункты всего СССР не внесли достойный вклад в ПОБЕДУ?
2 июля, 21:44
Андрей Ст
900311
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