Жириновский оценил идею Миронова провести досрочные выборы в Госдуму

"Это можно использовать. Если есть желание, можно снова провести выборы в думу, чтобы новый состав был, снова правительство сформировать. Но принятые поправки не заставляют нас это делать. Они приняты и все. Они уже будут учитываться в последующем. Следующее правительство будет знать, да и это будет знать. Сейчас, если министр уйдет в отставку какой-то, то уже следующий кандидат в министры будет нами утверждаться, а назначаться президентом - после утверждения у нас. Теперь это будет уже по-другому, но для этого не надо отправлять в отставку (правительство - ред.). Это зависит все от председателя правительства, от президента. Но прямого указания или требования принятые поправки не предполагают", - сказал Жириновский.