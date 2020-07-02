Жириновский оценил идею Миронова провести досрочные выборы в Госдуму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Досрочные выборы в Госдуму или переназначение правительства можно провести, если будет соответствующая позиция премьер-министра и президента РФ, но прямого указания на это в принятых поправках к конституции нет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека".
"Это можно использовать. Если есть желание, можно снова провести выборы в думу, чтобы новый состав был, снова правительство сформировать. Но принятые поправки не заставляют нас это делать. Они приняты и все. Они уже будут учитываться в последующем. Следующее правительство будет знать, да и это будет знать. Сейчас, если министр уйдет в отставку какой-то, то уже следующий кандидат в министры будет нами утверждаться, а назначаться президентом - после утверждения у нас. Теперь это будет уже по-другому, но для этого не надо отправлять в отставку (правительство - ред.). Это зависит все от председателя правительства, от президента. Но прямого указания или требования принятые поправки не предполагают", - сказал Жириновский.
Если проводить выборы в Госдуму досрочно, то лучше всего, считает лидер ЛДПР, делать это в конце марта во время школьных каникул. Тогда голосование можно было бы проводить несколько дней и не мешать работе школ, пояснил политик.
Ранее Жириновский уже высказывал мнение о том, что выборы нужно проводить весной и в течение недели, с более широким применением электронного голосования.
В марте депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
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