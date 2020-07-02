Путин одобрил идею присвоить звание "Город трудовой доблести" 20 городам

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин согласился с предложением присвоить звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам.

"Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона", — отметил он, пообещав в ближайшее время подписать соответствующие документы.

Президент напомнил, что во время войны предприятия в этих населенных пунктах беспрерывно обеспечивали выпуск военной и гражданской продукции. Их заслуги были отмечены государственными наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. Кроме того, документы свидетельствуют о личном мужестве и трудовом героизме местных жителей.

Глава государства подписал этот закон в марте. В городе, удостоенном такого звания, будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

Реакция городов и областей

Руководители этих городов и главы областей уже поприветствовали решение Путина. Так, например, мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что более миллиона жителей области подписались под инициативой присвоить Саратову звание Города трудовой доблести.

Мэр Казани Ильсур Метшин также отметил, что в тысячелетней истории возглавляемого им города появилась еще одна важная веха.

"Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы", - сказал он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал сегодняшний день историческим событием для региона, глава Самарской области Дмитрий Азаров также счел получение этого звания большой честью.