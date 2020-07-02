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Путин одобрил идею присвоить звание "Город трудовой доблести" 20 городам
Президент Владимир Путин согласился с предложением присвоить звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:15
россия
ильсур метшин
глеб никитин
валерий радаев
владимир путин
уфа
челябинск
иркутск
общество
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https://ria.ru/20200702/1573797836.html
всем можно присвоить .какая разница простому человеку от этого не холодно не жарко .можно ещё грамотой наградить и прописать в стенгазете .мозгозапудревание продолжается .вадим вадимыч а когда будем жить по человечески не вы и чиновники а простой народ .что то смотрю а ордена получают артисты а не работяги а потом всю жизнь в театре обмывают и пьяные куражатся не хуже мажоров
16
к старости ему операцию сделают по расширению груди как брежневу для медалек .
14
3
россия
уфа
челябинск
иркутск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ильсур метшин, глеб никитин, валерий радаев, владимир путин, уфа, челябинск, иркутск, общество

Путин одобрил идею присвоить звание "Город трудовой доблести" 20 городам

19:15 02.07.2020
8927
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился с предложением присвоить звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам.
"Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона", — отметил он, пообещав в ближайшее время подписать соответствующие документы.
Этого звания удостоятся следующие города: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Президент напомнил, что во время войны предприятия в этих населенных пунктах беспрерывно обеспечивали выпуск военной и гражданской продукции. Их заслуги были отмечены государственными наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. Кроме того, документы свидетельствуют о личном мужестве и трудовом героизме местных жителей.
Вид на вечерний Саратов
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В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом
Глава государства подписал этот закон в марте. В городе, удостоенном такого звания, будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

Реакция городов и областей

Руководители этих городов и главы областей уже поприветствовали решение Путина. Так, например, мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что более миллиона жителей области подписались под инициативой присвоить Саратову звание Города трудовой доблести.
Мэр Казани Ильсур Метшин также отметил, что в тысячелетней истории возглавляемого им города появилась еще одна важная веха.
"Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы", - сказал он.
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Путин назвал сроки принятия закона о звании "Город трудовой доблести"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал сегодняшний день историческим событием для региона, глава Самарской области Дмитрий Азаров также счел получение этого звания большой честью.
"Мы этого добились! <…> И каждый из нас крайне признателен руководству страны, которое слышит нас", - написал, в свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров.
В аналогичном духе высказались и другие политики. В частности, решение Путина поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Кузбасса Сергей Цивилев, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и другие.
2120021214
Обсудить 3
РоссияИльсур МетшинГлеб НикитинВалерий РадаевВладимир ПутинУфаЧелябинскИркутскОбщество
Популярные комментарии
всем можно присвоить .какая разница простому человеку от этого не холодно не жарко .можно ещё грамотой наградить и прописать в стенгазете .мозгозапудревание продолжается .вадим вадимыч а когда будем жить по человечески не вы и чиновники а простой народ .что то смотрю а ордена получают артисты а не работяги а потом всю жизнь в театре обмывают и пьяные куражатся не хуже мажоров
2 июля, 20:48
всвиктор соснов
1300102
к старости ему операцию сделают по расширению груди как брежневу для медалек .
2 июля, 20:50
всвиктор соснов
840101
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