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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573812481.html
На петербургском участке, где пострадал журналист, выявили нарушения
На участке для голосования в Петербурге, где получил травму журналист Давид Френкель, признаны недействительными 35 бюллетеней из переносного ящика, сообщил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:51
голосование по поправкам в конституцию
александр горовой
элла памфилова
следственный комитет россии (ск рф)
александр беглов
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр горовой, элла памфилова, следственный комитет россии (ск рф), александр беглов, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

На петербургском участке, где пострадал журналист, выявили нарушения

18:51 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. На участке для голосования в Петербурге, где получил травму журналист Давид Френкель, признаны недействительными 35 бюллетеней из переносного ящика, сообщил руководитель юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.
"Если говорить о том, что изначально послужило причиной интереса к данному избирательному участку, то можно вспомнить, что камнем преткновения была процедура голосования с использованием одного переносного ящика. В этом ящике было 35 бюллетеней. Действительность всех остальных бюллетеней, поданных в участковую избирательную комиссию, сомнений не вызывала. Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым бюллетени, которые содержались в переносном ящике, признать недействительными. Были признаны недействительными 35 бюллетеней", - сказал Зацепа журналистам.
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Всего, отметил Зацепа, в избирком поступило 453 обращения. По его словам, 193 из них не содержали информации о предполагаемых нарушениях. В 78 случаях данные о нарушениях не подтвердились, в стадии рассмотрения остаются 15 обращений.
Во вторник Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист "Медиазоны" утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. СУСК по Петербургу начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке. Сейчас журналист находится в больнице.
Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, материалы проверки по инциденту с Френкелем будут переданы в СК РФ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова дала поручение главе петербургского избиркома Виктору Миненко разобраться в ситуации. В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с корреспондентом.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр ГоровойЭлла ПамфиловаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БегловЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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