На петербургском участке, где пострадал журналист, выявили нарушения

"Если говорить о том, что изначально послужило причиной интереса к данному избирательному участку, то можно вспомнить, что камнем преткновения была процедура голосования с использованием одного переносного ящика. В этом ящике было 35 бюллетеней. Действительность всех остальных бюллетеней, поданных в участковую избирательную комиссию, сомнений не вызывала. Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым бюллетени, которые содержались в переносном ящике, признать недействительными. Были признаны недействительными 35 бюллетеней", - сказал Зацепа журналистам.