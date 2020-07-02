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Исаакиевский собор откроется для посетителей в середине июля
Петропавловская крепость и Музей обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге откроются для посетителей 6 июля, Государственный музей-памятник "Исаакиевский... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:43
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ленинград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Исаакиевский собор откроется для посетителей в середине июля

18:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Исаакиевский собор
Вид на Исаакиевский собор
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на Исаакиевский собор. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Петропавловская крепость и Музей обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге откроются для посетителей 6 июля, Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" возобновит работу период с 12 по 15 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что с 6 июля в Петербурге возобновляют работу государственные музеи и учреждения культуры, занимающиеся выставочной деятельностью. В городском подчинении находятся 17 музеев и выставочных центров.
В частности, 6 июля откроются Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей "XX век" и ЦВЗ "Манеж".
В Музее обороны и блокады Ленинграда будет по сеансам организовано посещение выставок, которые открылись в онлайн-режиме в период ограничений, связанных с коронавирусом (выставка "Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда" и выставка "Соломон Юдовин. Графика"). В Манеже начнет работу выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum", представляющая работы легендарных фотографов с 1947 по 2019 годы. Музей музыки представит выставки "Музыкальный салон графов Шереметевых", "Древняя Греция в представлении XIX века", "Парижский кабинет Александра Глазунова". В Музее Суворова продолжат работу выставка "Священная Победа", посвященная 75-летию Победы, и выставка "Мундиры и судьбы".
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"В период с 12 по 15 июля возобновят работу Исаакиевский собор и "Спас на крови". В Музее камня в Ризнице храма до введения ограничительных мер была открыта выставка новых поступлений "Ищите и обрящете", она продолжит свою работу", - говорится в сообщении.
12 июля вновь откроется для посетителей исторический парк "Россия – моя история", где будет представлена выставка современных российских художников "Реалисты России".
Отмечается, что музеи будут работать в соответствии со стандартом безопасности, утвержденным Роспотребнадзором. Новый режим работы предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм - проведение термометрии сотрудников и посетителей, обязательное ношение масок и перчаток, наличие антисептиков, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, запрет на проведение массовых мероприятий.
Каждые 5-6 часов в помещениях будет проводиться влажная уборка и проветривание, регулярная проверка системы вентиляции, а также дезинфекция всех контактных поверхностей. В местах хранения личных вещей, на кассе и стойке администратора будет установлен защитный экран. В экскурсионных группах будет не более пяти посетителей. Использование аудиогидов будет возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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