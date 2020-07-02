Эксперт назвал решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы ожидаемым

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Решение Высокого суда Решение Высокого суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы на 930 миллионов евро было абсолютно ожидаемым, Великобритания не признает правительство легитимного президента Николаса Мадуро , заявил РИА Новости профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, признал законность президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо , который незаконно провозгласил себя главой государства. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона.

"Это абсолютно ожидаемое решение. В Великобритании практически нет никаких внутриполитических споров экономических лиц по поводу того, кто является законной властью в Венесуэле. Политика Мадуро не признается Лондоном законной, и Великобритания относится к числу тех примерно 60 стран, которые считают законным Гуаидо. То, что они не отдадут золото венесуэльскому банку, поскольку это требование воспринимается фактически как требование правительства Мадуро, на мой взгляд, было ясно изначально. С точки зрения правительства Николаса Мадуро, это грабеж", - сказал Хейфец.

Мадуро и не рассчитывал на возвращение этого золота, это было сделано для внутренней мобилизации сторонников, отметил эксперт.

"Они (правительство Мадуро - ред.) могут попробовать подать в Международный арбитражный суд. Насколько я понимаю, этот суд не высказывался по поводу того, кого он считает законной властью в Венесуэле", - заявил собеседник агентства.

Но в любом случае это долгие разбирательства, даже если правительство Мадуро завтра подаст жалобу, "решение послезавтра ждать не стоит", уверен Хейфец.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.