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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200702/1573808669.html
Эксперт назвал решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы ожидаемым
Решение Высокого суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы на 930 миллионов евро было абсолютно ожидаемым, Великобритания не признает правительство легитимного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:39
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
николас мадуро
высокий суд лондона
лондон
сша
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573655003.html
https://ria.ru/20200616/1573033885.html
скажем честно - хранить активы в западных банках решение абсолютно неадекватное. какие бы плюшки они не предлагали.
52
Вообще,идея хранить золото,да и другие ценности за океаном,да ещё платить за хранение.как то не очень.Де Голь,если не ошибаюсь,вообще заявил Американцам,что не уедет из США,пока не будет решён вопрос о возврате золотого запаса Франции.
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лондон
сша
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153280/19/1532801902_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_a2e8b198f8f565672fcba230a61faa56.jpg
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хуан гуаидо, николас мадуро, высокий суд лондона, лондон, сша, в мире

Эксперт назвал решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы ожидаемым

17:39 02.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Решение Высокого суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы на 930 миллионов евро было абсолютно ожидаемым, Великобритания не признает правительство легитимного президента Николаса Мадуро, заявил РИА Новости профессор СПбГУ Виктор Хейфец.
Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, признал законность президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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"Это абсолютно ожидаемое решение. В Великобритании практически нет никаких внутриполитических споров экономических лиц по поводу того, кто является законной властью в Венесуэле. Политика Мадуро не признается Лондоном законной, и Великобритания относится к числу тех примерно 60 стран, которые считают законным Гуаидо. То, что они не отдадут золото венесуэльскому банку, поскольку это требование воспринимается фактически как требование правительства Мадуро, на мой взгляд, было ясно изначально. С точки зрения правительства Николаса Мадуро, это грабеж", - сказал Хейфец.
Мадуро и не рассчитывал на возвращение этого золота, это было сделано для внутренней мобилизации сторонников, отметил эксперт.
"Они (правительство Мадуро - ред.) могут попробовать подать в Международный арбитражный суд. Насколько я понимаю, этот суд не высказывался по поводу того, кого он считает законной властью в Венесуэле", - заявил собеседник агентства.
Но в любом случае это долгие разбирательства, даже если правительство Мадуро завтра подаст жалобу, "решение послезавтра ждать не стоит", уверен Хейфец.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.
Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВысокий суд ЛондонаЛондонСШАВ мире
Популярные комментарии
скажем честно - хранить активы в западных банках решение абсолютно неадекватное. какие бы плюшки они не предлагали.
2 июля, 17:49
dayzzgone 1
4820002
Вообще,идея хранить золото,да и другие ценности за океаном,да ещё платить за хранение.как то не очень.Де Голь,если не ошибаюсь,вообще заявил Американцам,что не уедет из США,пока не будет решён вопрос о возврате золотого запаса Франции.
2 июля, 18:49
алексей
2410000
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