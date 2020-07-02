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Лондонский суд лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы
Высокий суд Лондона назвал Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы, тем самым фактически отклонив иск Каракаса о возвращении хранящихся в Британии слитков... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:40
москва
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Хранить свои золото-валютные запасы надо только у себя в стране. Хранить их в чужой стране - равносильно тому, что отдать ключи от своей квартиры первому встречному-поперечному. Неужели для того, что это понимать необходимо быть гением? Достаточно быть просто здравомыслящим человеком.
66
Храните деньги в сберегательной кассе.
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венесуэла
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_75e2dde396ed2d03e12b2931321d2219.jpg
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60
москва, венесуэла, сша, в мире

Лондонский суд лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

16:36 02.07.2020 (обновлено: 16:40 02.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛОНДОН, 2 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона назвал Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы, тем самым фактически отклонив иск Каракаса о возвращении хранящихся в Британии слитков золота на 930 миллионов евро, которые венесуэльские власти намеревались направить на борьбу с коронавирусом.
"Правительство ее Величества признает господина Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы и, следовательно, не признает господина (Николаса) Мадуро (законным президентом)", - говорится в решении суда по спору между Банком Венесуэлы и Банком Англии. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
30 июня, 01:03
Мадуро высылает посла Евросоюза из Венесуэлы
Центральный банк Венесуэлы уже пообещал опротестовать это решение. Его представители назвали позицию английского суда абсурдной.
В конце января прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.
Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо попросил Терезу Мэй, которая была тогда премьер-министром Великобритании, не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.
В Венесуэле в начале прошлого года начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
24 июня, 13:23Попытка госпереворота в Венесуэле
Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией
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МоскваВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Хранить свои золото-валютные запасы надо только у себя в стране. Хранить их в чужой стране - равносильно тому, что отдать ключи от своей квартиры первому встречному-поперечному. Неужели для того, что это понимать необходимо быть гением? Достаточно быть просто здравомыслящим человеком.
2 июля, 16:50
Владимир Белогорский
6110202
Храните деньги в сберегательной кассе.
2 июля, 16:39
АСАндрей Ст
20170001
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