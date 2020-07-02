Лондонский суд лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

ЛОНДОН, 2 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона назвал Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы, тем самым фактически отклонив иск Каракаса о возвращении хранящихся в Британии слитков золота на 930 миллионов евро, которые венесуэльские власти намеревались направить на борьбу с коронавирусом.

"Правительство ее Величества признает господина Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы и, следовательно, не признает господина (Николаса) Мадуро (законным президентом)", - говорится в решении суда по спору между Банком Венесуэлы и Банком Англии. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Центральный банк Венесуэлы уже пообещал опротестовать это решение. Его представители назвали позицию английского суда абсурдной.

В конце января прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо попросил Терезу Мэй, которая была тогда премьер-министром Великобритании, не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.