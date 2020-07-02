Жителей Омска поздравили с присвоением звания "Город трудовой доблести"

ОМСК, 2 июл - РИА Новости. Главы региона и администрации города поздравили жителей Омска с присвоением почетного звания "Город трудовой доблести", отметив, что оно заслужено.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести", отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Звание присвоят Омску, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Челябинску, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Саратову, Казани, Новосибирску, Ярославлю, Магнитогорску, Ижевску, Уфе, Томску, Ульяновску, Иваново, Новокузнецку, Иркутску, Боровичам. Мэр Омска Оксана Фадина вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым и ветеранами обсудили, где установить памятную стелу со знаком "Город трудовой доблести".
"Город Омск по праву получил это звание. В годы войны он был, по сути, одним огромным мультизаводом - работали около 200 предприятий, в основном эвакуированных из Ленинграда и Харькова. В Омске были изготовлены и ушли на фронт около 7 тысяч танков Т-34, здесь сделали и отправили на передовую около 300 тысяч снарядов для "Катюши", 3,5 тысячи ЯК-9, 80 ТУ-2", - написала в своем Instagram мэр Омска.
"Объем промышленного производства за годы войны вырос более чем в 10 раз. За этой впечатляющей цифрой тяжелый труд омичей, оставшихся в тылу, - женщин, детей, стариков. Долгих четыре года они жили только одной мыслью - все для фронта, все для победы... Присуждение Омску звания "Город трудовой доблести" - это признание заслуг наших тружеников тыла и повод для гордости", - сказал в эфире 12-го канала губернатор Омской области.