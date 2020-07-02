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Все пункты проведения ЕГЭ прошли дезинфекцию перед началом экзаменов
Все пункты проведения Единого госэкзамена прошли дезинфекцию перед началом экзаменов, которое состоится 3 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 02.07.2020
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Все пункты проведения ЕГЭ прошли дезинфекцию перед началом экзаменов

15:59 02.07.2020 (обновлено: 17:24 02.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
© РИА Новости / Нина Зотина
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все пункты проведения Единого госэкзамена прошли дезинфекцию перед началом экзаменов, которое состоится 3 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) проведена уборка с применением дезинфицирующих средств перед началом ЕГЭ. Для проведения экзаменов в 2020 году будет задействовано 5728 ППЭ, все они поучаствовали в пробных экзаменах 29 и 30 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году для профилактики распространения коронавируса в пунктах будут реализованы дополнительные меры безопасности. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны находиться в ППЭ в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора не содержат требования об обязательном наличии масок и перчаток у участников ЕГЭ, данный вопрос каждый регион будет решать с учетом своей эпидемиологической ситуации.
"Здоровье и безопасность всех участников и организаторов ЕГЭ для нас приоритетны. Экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Мы отработали эти меры в ходе пробных экзаменов. Перед началом ЕГЭ мы еще раз проверили готовность всех регионов и наличие в экзаменационных пунктах необходимых средств индивидуальной защиты и антисептиков. Во всех пунктах проведена обработка с применением дезинфицирующих средств", - приводит пресс-служба слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
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На входе в экзаменационные пункты медицинские работники будут проводить обязательную бесконтактную термометрию всех участников и организаторов. Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в ППЭ допускаться не будут.
Во всех ППЭ будут установлены дозаторы с антисептическими средствами. По возможности в помещениях ППЭ также могут быть установлены обеззараживатели воздуха. В местах общего пользования должно быть обеспечено наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых бумажных салфеток и антисептиков.
В экзаменационных пунктах должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метров. Для этого в ППЭ нанесут разметку, в ряде ППЭ установят ленточные ограждения. Рекомендовано организовать несколько входов в ППЭ и определить график прибытия участников таким образом, чтобы избежать их скопления на входе и в помещениях экзаменационного пункта. В аудиториях проведения экзаменов будет обеспечена зигзагообразная рассадка участников.
Средства индивидуальной защиты и антисептики, оставшиеся после проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, также были переданы для нужд экзаменационных пунктов, в которых будет проходить ЕГЭ.
Основной период ЕГЭ в 2020 году пройдет с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек. Первый ЕГЭ с участием выпускников пройдет 3 июля по литературе, географии и информатике.
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