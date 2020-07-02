https://ria.ru/20200702/1573800220.html
Жителей Ленинградской области попросили не делать селфи с гадюками
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждает жителей и гостей Ленинградской области об опасности встречи с гадюками и просит... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:45
2020-07-02T15:45
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ленинградская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_7ea5d9f3c733b5fb858330ab9680de30.jpg
https://ria.ru/20200602/1572316490.html
https://realty.ria.ru/20200604/1572356085.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_7ea5d9f3c733b5fb858330ab9680de30.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_3793364d2a2fa9e20f7f436b08895a6e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_333:0:1667:1334_1400x0_80_0_0_0d5a3bd4eafdf506360cf6d6503a3202.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждает жителей и гостей Ленинградской области
об опасности встречи с гадюками и просит воздержаться от фотографирования змей и попыток сделать с ними селфи.
Как отмечает ведомство, в летнее время, когда горожане отдыхают в Ленобласти, а местные жители проводят время на своих участках, от укусов змей страдают дети и взрослые.
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора призывает граждан быть максимально внимательными и проявлять осторожность. Змеи плохо видят, но хорошо слышат. При приближении к пресмыкающемуся оно, скорее всего, постарается ретироваться. В случае, если встреча все-таки произошла, следует сохранять дистанцию не менее 2 метров, не совершать резких движений, не пытаться сфотографировать змею или сделать селфи", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает, что токсичность яда гадюк, которые широко распространены в регионе, снижается только к осени, и при укусе змеи необходимо обратиться за медицинской помощью. При этом нельзя самостоятельно прижигать места укусов, разрезать ранку, а также накладывать жгут, поскольку это усугубляет отравление.
"Кроме того, змеи не любят шума, запаха гари или золы. Старайтесь сохранять дачный участок в чистоте, чтобы не было мест, в котором змея может выбрать для себя укрытие", - советует Росприроднадзор.
При этом ведомство напоминает, что гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга
, и за ее истребление предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.