Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573800220.html
Жителей Ленинградской области попросили не делать селфи с гадюками
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждает жителей и гостей Ленинградской области об опасности встречи с гадюками и просит... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:45
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ленинградская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_7ea5d9f3c733b5fb858330ab9680de30.jpg
https://ria.ru/20200602/1572316490.html
https://realty.ria.ru/20200604/1572356085.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_7ea5d9f3c733b5fb858330ab9680de30.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_3793364d2a2fa9e20f7f436b08895a6e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_333:0:1667:1334_1400x0_80_0_0_0d5a3bd4eafdf506360cf6d6503a3202.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область, санкт-петербург, общество

Жителей Ленинградской области попросили не делать селфи с гадюками

15:45 02.07.2020
3398
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Гадюка обыкновенная. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждает жителей и гостей Ленинградской области об опасности встречи с гадюками и просит воздержаться от фотографирования змей и попыток сделать с ними селфи.
Как отмечает ведомство, в летнее время, когда горожане отдыхают в Ленобласти, а местные жители проводят время на своих участках, от укусов змей страдают дети и взрослые.
Гадюка
2 июня, 08:00РИА Наука
Настоящий гадюшник. Каких змей стоит бояться
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора призывает граждан быть максимально внимательными и проявлять осторожность. Змеи плохо видят, но хорошо слышат. При приближении к пресмыкающемуся оно, скорее всего, постарается ретироваться. В случае, если встреча все-таки произошла, следует сохранять дистанцию не менее 2 метров, не совершать резких движений, не пытаться сфотографировать змею или сделать селфи", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает, что токсичность яда гадюк, которые широко распространены в регионе, снижается только к осени, и при укусе змеи необходимо обратиться за медицинской помощью. При этом нельзя самостоятельно прижигать места укусов, разрезать ранку, а также накладывать жгут, поскольку это усугубляет отравление.
"Кроме того, змеи не любят шума, запаха гари или золы. Старайтесь сохранять дачный участок в чистоте, чтобы не было мест, в котором змея может выбрать для себя укрытие", - советует Росприроднадзор.
При этом ведомство напоминает, что гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга, и за ее истребление предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Обыкновенная гадюка
4 июня, 11:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Как вести себя при встрече со змеей в Москве?
550003
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Ленинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Лиса
В Ярославской области поймали напавшую на людей лису
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Певица Надежда Бабкина
Надежда Бабкина рассказала о странности, увиденной при выходе из комы
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
В Москве-реке нашли тело младенца
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Пустой класс
В Югре директор школы покрывала физрука, обвиняемого в развращении учениц
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по Конституции: подведение итогов
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца
Банкноты номиналом 2000 рублей
Опрос показал желаемый размер семейного дохода россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
Лента новостейМолния