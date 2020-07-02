Жителей Ленинградской области попросили не делать селфи с гадюками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждает жителей и гостей Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупреждает жителей и гостей Ленинградской области об опасности встречи с гадюками и просит воздержаться от фотографирования змей и попыток сделать с ними селфи.

Как отмечает ведомство, в летнее время, когда горожане отдыхают в Ленобласти, а местные жители проводят время на своих участках, от укусов змей страдают дети и взрослые.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора призывает граждан быть максимально внимательными и проявлять осторожность. Змеи плохо видят, но хорошо слышат. При приближении к пресмыкающемуся оно, скорее всего, постарается ретироваться. В случае, если встреча все-таки произошла, следует сохранять дистанцию не менее 2 метров, не совершать резких движений, не пытаться сфотографировать змею или сделать селфи", - говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что токсичность яда гадюк, которые широко распространены в регионе, снижается только к осени, и при укусе змеи необходимо обратиться за медицинской помощью. При этом нельзя самостоятельно прижигать места укусов, разрезать ранку, а также накладывать жгут, поскольку это усугубляет отравление.

"Кроме того, змеи не любят шума, запаха гари или золы. Старайтесь сохранять дачный участок в чистоте, чтобы не было мест, в котором змея может выбрать для себя укрытие", - советует Росприроднадзор.