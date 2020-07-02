В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем

"К сожалению, во всем мире случается такое. Мы видим такие случаи во всем мире, абсолютно во всех странах. Естественно, мы относимся к этому критически. Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий, при условии соблюдения действующего закона, осуществлять свою деятельность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обращают ли внимание в Кремле на случаи противодействия работе журналистов.