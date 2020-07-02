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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573787385.html
В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем
Журналисты должны беспрепятственно осуществлять свою деятельность, соблюдая нормы действующего законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:03
голосование по поправкам в конституцию
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конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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гумвд, александр горовой, конституция рф, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, александр беглов, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем

13:03 02.07.2020
631
© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Журналисты должны беспрепятственно осуществлять свою деятельность, соблюдая нормы действующего законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, во всем мире случается такое. Мы видим такие случаи во всем мире, абсолютно во всех странах. Естественно, мы относимся к этому критически. Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий, при условии соблюдения действующего закона, осуществлять свою деятельность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обращают ли внимание в Кремле на случаи противодействия работе журналистов.
Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-то дополнительных указаниях президента России, направленных в адрес Следственного комитета или органов МВД на этот счет.
"Мне неизвестно о каких-то дополнительных указаниях президента на этот счет, тем более, что есть действующий закон о СМИ, который собственно и регулирует этот режим работы средств массовой информации", - добавил Песков, подчеркнув, что отдельные инциденты, связанные с журналистами, конечно же, вызывают обеспокоенность.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
Вчера, 11:05Голосование по поправкам в Конституцию
СПЧ будет следить за выявленными эпизодами нарушений на голосовании
Ранее журналист "Медиазоны" Давид Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. СУСК по Петербурге начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке.
Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, материалы проверки по инциденту с журналистам будут переданы в СК РФ.
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Голосование по поправкам в КонституциюГУМВДАлександр ГоровойКонституция РФСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковАлександр БегловЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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