Лидеры ряда стран поздравили Путина с успешным проведением голосования

Члены рабочей группы по поправкам в конституцию подписывают на память текст обновленной конституции РФ

"Сегодня весьма интенсивный трафик телефонных разговоров международных у президента. Был разговор с премьер-министром Индии (Нарендрой) Моди... Моди поздравил с весьма успешным голосованием, которое завершилось накануне, по поправкам в конституцию. Также двусторонние вопросы обсудили. И отдельные были телефонные разговоры с президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана", - сказал Песков журналистам.

"В первую очередь, конечно, речь шла о поздравлении Владимира Путина с завершившимся успешным голосованием", - добавил он.

Как добавили в пресс-службе Кремля, по инициативе партнеров состоялись телефонные разговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Лидеры стран СНГ тепло поздравили Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Отмечалось, что его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономическое развитие страны и упрочение российской государственности. Высказаны пожелания благополучия и процветания российскому народу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента Казахстана, Токаев подчеркнул, что данное важное событие в новейшей истории России подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом. "Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как сообщили в свою очередь в пресс-службе президента Узбекистана, главы двух стран выразили глубокое удовлетворение плодотворными результатами двусторонней встречи, проведенной в Москве в рамках участия Мирзиеева в торжественных мероприятиях в связи с 75-летием Победы. "Лидеры вновь подчеркнули приверженность дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, наращиванию многопланового сотрудничества", - отмечается в сообщении.