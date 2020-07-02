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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573785888.html
В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем
Инцидент с журналистом "Медиазоны" Давидом Френкелем, заявившем о переломе руки после инцидента на одном из избирательных участков Петербурга, должен быть... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:39
голосование по поправкам в конституцию
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александр горовой
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гумвд, александр горовой, конституция рф, следственный комитет россии (ск рф), александр беглов, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия, россия, дмитрий песков

В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем

12:49 02.07.2020 (обновлено: 13:39 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инцидент с журналистом "Медиазоны" Давидом Френкелем, заявившем о переломе руки после инцидента на одном из избирательных участков Петербурга, должен быть тщательно расследован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что сам по себе отдельный инцидент вряд ли может иметь такое влияние, но, тем не менее, этот инцидент должен быть проверен, должен быть обязательно расследован. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль реагирует на эту ситуацию и влияет ли она на то, как граждане воспринимают состоявшееся голосование по конституции.
Песков также отметил, что в Кремле не считают, что для Петербурга характерны инциденты с журналистами во время голосования.
"Нет, мы не делаем таких выводов", - сказал он, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле, что именно Петербург становится второе голосование подряд городом, где возникают подобные ситуации.
Во вторник Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. СУСК по Петербургу начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке. Сейчас журналист находится в больнице.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
1 июля, 21:43Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам
Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, материалы проверки по инциденту с Френкелем будут переданы в СК РФ.
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Голосование по поправкам в КонституциюГУМВДАлександр ГоровойКонституция РФСледственный комитет России (СК РФ)Александр БегловЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествияРоссияДмитрий Песков
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