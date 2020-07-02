В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем

"Я не думаю, что сам по себе отдельный инцидент вряд ли может иметь такое влияние, но, тем не менее, этот инцидент должен быть проверен, должен быть обязательно расследован. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль реагирует на эту ситуацию и влияет ли она на то, как граждане воспринимают состоявшееся голосование по конституции.