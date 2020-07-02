Петербуржцы рассказали, как будут путешествовать на автобусах

Граница на замке, или Почему выезд приморца в КНР – это испытание

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, как жители Санкт-Петербурга планируют путешествовать на автобусах в Прибалтику и Финляндию после открытия границ, сообщает Lux Express.

Компания провела опрос своих клиентов, оказалось, что лишь четыре процента готовы выкупать соседнее место из соображений безопасности для здоровья. Треть (34 процента) респондентов после возобновления международного автобусного сообщения не будут смущать соседи.

А 28 процентов участников опроса ответили, что перед ними такая проблема не стоит, так как в Прибалтику и Финляндию на автобусах они не отправляются в одиночку.

Еще 26 процентов респондентов ответили, что будут надеяться на свободную пару кресел в салоне, куда можно пересесть, если рядом оказался сосед.